A számok döbbenetesek

Hihetetlen, mennyi zenében népszerűsítik a kábítószert

Magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót. Horváth László a drogot népszerűsítő zenékről beszélt.

– A számok döbbenetesek. Magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót. Ez azt jelenti, hogy minden magyar fiatal átlagosan 100-szor találkozik a kábítószeres életmódot népszerűsítő üzenettel – hívta fela  figyelmet Horváth László országgyűlési képviselő a drogról szóló, drogot említő zenékkel kapcsolatban.

Horváth már máskor is beszélt arról, hogy a zenészek a drogról éenekelnek Fotó: MW
Drogmarketing?

A képviselő már korábban is firtatta az előadók felelősségét. Hozzátette, valószínűleg bármelyikünk gyermeke és unokája hallja ezeket. Hozzátette, ha valamit százszor is elismételnek, az beakad az ember agyába.

Horváth László hivatalos közösségi oldalán kritizálta Pogány Indulót. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint tehetség ajándék, a népszerűség viszont felelősség is, az ismert rapper pedig visszaél ezzel.

– A drogmarketinges színpadfényben és lájktengerben népszerűsíti a használatot, közben a terjesztő félhomályban keresi a pénzt – írta.

 

