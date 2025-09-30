Hihetetlen, mennyi zenében népszerűsítik a kábítószert

– A számok döbbenetesek. Magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót. Ez azt jelenti, hogy minden magyar fiatal átlagosan 100-szor találkozik a kábítószeres életmódot népszerűsítő üzenettel – hívta fela figyelmet Horváth László országgyűlési képviselő a drogról szóló, drogot említő zenékkel kapcsolatban.

Horváth már máskor is beszélt arról, hogy a zenészek a drogról énekelnek Fotó: MW

Drogmarketing?

A képviselő már korábban is firtatta az előadók felelősségét. Hozzátette, valószínűleg bármelyikünk gyermeke és unokája hallja ezeket. Hozzátette, ha valamit százszor is elismételnek, az beakad az ember agyába.

