Ózdról költöznek be a drogkereskedők a Szalába
Csütörtök reggel napirend előtti felszólalásokkal kezdődött a szeptemberi közgyűlés Egerben. Az ülésen kiderült, hogy drogkereskedők vették célba Egert.
A sürgősségi indítványok napirendre vételével kezdte a közgyűlés szeptemberi ülését Egerben. Az egyik sürgősséggel benyújtott előterjesztés egy szándéknyilatkozat egy Cifrakapu utcai ingatlan eladásáról, a másik az a rendeletmódosítás, ami lehetővé tenné, hogy hazánk legnagyobb mobil jégpályája épüljön meg az Érsekkertben. Mindkettőt napirendre vették a képviselők. Az ülésen később az is kiderült, honnan érkeznek a drogkereskedők Egerbe.
Napirend előtt Varjú László (DK) országgyűlési képviselő kért szót. Elsőként országos híreket, a gyermekvédelem helyzetét említette, majd Rák Sándorné (Fidesz-KDNP) korábbi megnyilatkozásáról beszélt, végül Molnár Tibor (Fidesz-KDNP) képviselőt szólította fel lemondásra, mert szerinte nem megfelelő szavakat használt egy Facebook messenger magánbeszélgetésben. Vágner Ákos reagált a szavaira.
- Rák Sándorné nem mondott semmit, egy Facebook posztról volt szó. Molnár Tibornak pedig egy állítólagos magánbeszélgetésének részleteit hozták nyilvánosságra. Kérdés, hogy ezek a mondatok milyen kontextusban voltak - mondta a polgármester.
Gulyás László alpolgármester a Hajdúhegy közlekedéséről beszélt. A Szépasszonyvölgy-utcai átmenő, nagy sebességű forgalom csillapításában kért segítséget Kovács József városi rendőrkapitánytól. Bognár Ignác (Mi Hazánk) azt kérte, hogy ha összefoglalót kapnak a rendőrségtől az éves statisztikával kapcsolatban, akkor jelezzék, hogy az összes bűncselekmény közül mennyi történt a szegregátumokban. Majorosné Juhász Eszter (Fidesz-KDNP) lakossági bejelentést tolmácsolt. A Kodály és Hell Miksa úti zöldfelületnél lenge ruházatú, riadalmat keltő személyek tanyáznak éjszakánként. Kérte, figyeljék gyakrabban ezt a részt a rendőrök. Rák Sándorné elmondta, a lakosság Attila és Deméndi utca környékén szintén éjjeli gyülekezőkről, feltételezett drogterjesztőkről számolt be neki.
Drogkereskedők bevándorlása zajlik
Bódi Zsolt a Felvégi utcai gyorshajtásokról beszélt. Mint mondta, ott egy futárszolgálat telephelye van, kéri, hogy mérjenek a környéken. Elmondta azt is, hogy sikerült elfogni egy körözött, veszélyes személyt, s ezért köszönetet mondott. Dr. Hadnagy József (Fidesz-KDNP) elmondta, hálás érte, hogy folyamatos a kapcsolat a rendőrséggel és nagy figyelmet fordítanak a körzetére, a Szalára.
- Komoly beköltözési hullám zajlik. Ózdról érkeznek drogkereskedéssel foglalkozó családok a Szalába. Ózd határozottan fellépett ellenük, a közösség kivetette őket onnan - mondta.
Domán Dániel (MKKP) arról beszélt, hogy a régi kórház területén is kétes alakok tanyáznak annak ellenére, hogy rendezték valamennyire ezt a helyet. Szerinte teljesen le kellene zárni ezt a területet.
Közgyűlés Egerben 2025 szeptemberébenFotók: Huszár Márk/heol.hu
Kovács József elmondta, hogy a mérések szerint a Szépasszonyvölgy és a Hajdúhegy környékén csökkenő tendenciát mutat a forgalom sebessége. Válasza szerint szegregárumra kimutatott statisztikát nem tudnak készíteni, címeket viszont mindig mellékelnek. Elmondta, hogy az elburjánzott zöldterületeknél visszatérő probléma, hogy furcsa alakok bandáznak. Egyeztetnek az önkormányzattal a tereprendezésről is. A felnémeti gyorshajtásokról elmondta, hogy az iskolásokat s igyekeznek oktatni a körültekintő közlekedésre, de természetesen a sebességet is ellenőrzik.
A rendőrkapitány azt kérte, bármilyen információ felmerül a beköltözőkkel kapcsolatban, akkor közvetlenül jelezze nekik. Vágner Ákos elmondta, hogy a Sertekapu utcai volt kórházépület környékén területrendezést terveznek, hogy a rendőrség hatékonyabban ellenőrizhessen.
