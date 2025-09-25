Ózdról költöznek be a drogkereskedők a Szalába

A sürgősségi indítványok napirendre vételével kezdte a közgyűlés szeptemberi ülését Egerben. Az egyik sürgősséggel benyújtott előterjesztés egy szándéknyilatkozat egy Cifrakapu utcai ingatlan eladásáról, a másik az a rendeletmódosítás, ami lehetővé tenné, hogy hazánk legnagyobb mobil jégpályája épüljön meg az Érsekkertben. Mindkettőt napirendre vették a képviselők. Az ülésen később az is kiderült, honnan érkeznek a drogkereskedők Egerbe.

A rendőrkapitánynak tettek fel kérdéseket, beköltöző drogkereskedőkről is beszélt az egyik képviselő Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Napirend előtt Varjú László (DK) országgyűlési képviselő kért szót. Elsőként országos híreket, a gyermekvédelem helyzetét említette, majd Rák Sándorné (Fidesz-KDNP) korábbi megnyilatkozásáról beszélt, végül Molnár Tibor (Fidesz-KDNP) képviselőt szólította fel lemondásra, mert szerinte nem megfelelő szavakat használt egy Facebook messenger magánbeszélgetésben. Vágner Ákos reagált a szavaira.

- Rák Sándorné nem mondott semmit, egy Facebook posztról volt szó. Molnár Tibornak pedig egy állítólagos magánbeszélgetésének részleteit hozták nyilvánosságra. Kérdés, hogy ezek a mondatok milyen kontextusban voltak - mondta a polgármester.