szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közgyűlés

25 perce

Ózdról költöznek be a drogkereskedők a Szalába

Címkék#Vágner Ákos#közgyűlés#polgármester

Csütörtök reggel napirend előtti felszólalásokkal kezdődött a szeptemberi közgyűlés Egerben. Az ülésen kiderült, hogy drogkereskedők vették célba Egert.

Szabadi Martina Laura

A sürgősségi indítványok napirendre vételével kezdte a közgyűlés szeptemberi ülését Egerben. Az egyik sürgősséggel benyújtott előterjesztés egy szándéknyilatkozat egy Cifrakapu utcai ingatlan eladásáról, a másik az a rendeletmódosítás, ami lehetővé tenné, hogy hazánk legnagyobb mobil jégpályája épüljön meg az Érsekkertben. Mindkettőt napirendre vették a képviselők. Az ülésen később az is kiderült, honnan érkeznek a drogkereskedők Egerbe.

A rendőrkapitánynak tettek fel kérdéseket, beköltöző drogkereskedőkről is beszélt az egyik képviselő Fotó: Huszár Márk/heol.hu
A rendőrkapitánynak tettek fel kérdéseket, beköltöző drogkereskedőkről is beszélt az egyik képviselő Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Napirend előtt Varjú László (DK) országgyűlési képviselő kért szót. Elsőként országos híreket, a gyermekvédelem helyzetét említette, majd Rák Sándorné (Fidesz-KDNP) korábbi megnyilatkozásáról beszélt, végül Molnár Tibor (Fidesz-KDNP) képviselőt szólította fel lemondásra, mert szerinte nem megfelelő szavakat használt egy Facebook messenger magánbeszélgetésben.  Vágner Ákos reagált a szavaira.

- Rák Sándorné nem mondott semmit, egy Facebook posztról volt szó. Molnár Tibornak pedig egy állítólagos magánbeszélgetésének részleteit hozták nyilvánosságra. Kérdés, hogy ezek a mondatok milyen kontextusban voltak - mondta a polgármester.

Gulyás László alpolgármester a Hajdúhegy közlekedéséről beszélt. A Szépasszonyvölgy-utcai átmenő, nagy sebességű forgalom csillapításában kért segítséget Kovács József városi rendőrkapitánytól. Bognár Ignác (Mi Hazánk) azt kérte, hogy ha összefoglalót kapnak a rendőrségtől az éves statisztikával kapcsolatban, akkor jelezzék, hogy az összes bűncselekmény közül mennyi történt a szegregátumokban. Majorosné Juhász Eszter (Fidesz-KDNP) lakossági bejelentést tolmácsolt. A Kodály és Hell Miksa úti zöldfelületnél lenge ruházatú, riadalmat keltő személyek tanyáznak éjszakánként. Kérte, figyeljék gyakrabban ezt a részt a rendőrök. Rák Sándorné elmondta, a lakosság Attila és Deméndi utca környékén szintén éjjeli gyülekezőkről, feltételezett drogterjesztőkről számolt be neki.

Drogkereskedők bevándorlása zajlik

Bódi Zsolt a Felvégi utcai gyorshajtásokról beszélt. Mint mondta, ott egy futárszolgálat telephelye van, kéri, hogy mérjenek a környéken. Elmondta azt is, hogy sikerült elfogni egy körözött, veszélyes személyt, s ezért köszönetet mondott. Dr. Hadnagy József (Fidesz-KDNP) elmondta, hálás érte, hogy folyamatos a kapcsolat a rendőrséggel és nagy figyelmet fordítanak a körzetére, a Szalára. 

- Komoly beköltözési hullám zajlik. Ózdról érkeznek drogkereskedéssel foglalkozó családok a Szalába. Ózd határozottan fellépett ellenük, a közösség kivetette őket onnan - mondta. 

Domán Dániel (MKKP) arról beszélt, hogy a régi kórház területén is kétes alakok tanyáznak annak ellenére, hogy rendezték valamennyire ezt a helyet. Szerinte teljesen le kellene zárni ezt a területet. 

Közgyűlés Egerben 2025 szeptemberében

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Kovács József elmondta, hogy a mérések szerint a Szépasszonyvölgy és a Hajdúhegy környékén csökkenő tendenciát mutat a forgalom sebessége. Válasza szerint szegregárumra kimutatott statisztikát nem tudnak készíteni, címeket viszont mindig mellékelnek. Elmondta, hogy az elburjánzott zöldterületeknél visszatérő probléma, hogy furcsa alakok bandáznak. Egyeztetnek az önkormányzattal a tereprendezésről is. A felnémeti gyorshajtásokról elmondta, hogy az iskolásokat s igyekeznek oktatni a körültekintő közlekedésre, de természetesen a sebességet is ellenőrzik.

A rendőrkapitány azt kérte, bármilyen információ felmerül a beköltözőkkel kapcsolatban, akkor közvetlenül jelezze nekik. Vágner Ákos elmondta, hogy a Sertekapu utcai volt kórházépület környékén területrendezést terveznek, hogy a rendőrség hatékonyabban ellenőrizhessen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu