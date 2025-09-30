Lenyűgöző égi csoda Kömlő felett – dupla szivárvány ragyogta be a délutánt

Kömlő felett hétfőn látványos dupla szivárvány volt látható, melyet a MetFigyelő Facebook oldalán tettek közzé.

Kömlő felett hétfőn látványos dupla szivárvány volt látható

Forrás: MetFigyelő/Kobolák Kristóf

Rengeteg komment és megosztás érkezett a fotó alá. A hozzászólók sem restelkedtek, beküldték a saját fotójukat a csodás jelenségről. Debrecenben készült egy olyan kép, amin három szivárvány is látható.

Korábban megírtuk, hogy Egerben jégeső is zúdult a városra, amely után egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.