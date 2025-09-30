szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi jelenség

2 órája

Lenyűgöző égi csoda Kömlő felett – dupla szivárvány ragyogta be a délutánt

Címkék#időjárás#égbolt#szivárvány

Kömlő egén ritka látvány tűnt fel hétfőn délután. Mindenkit elvarázsolt a dupla szivárvány a Hevesi település fölött.

Heol.hu

Kömlő felett hétfőn látványos dupla szivárvány volt látható, melyet a MetFigyelő Facebook oldalán tettek közzé.

Kömlő felett hétfőn látványos dupla szivárvány volt látható
Kömlő felett hétfőn látványos dupla szivárvány volt látható
Forrás: MetFigyelő/Kobolák Kristóf

Rengeteg komment és megosztás érkezett a fotó alá. A hozzászólók sem restelkedtek, beküldték a saját fotójukat a csodás jelenségről. Debrecenben készült egy olyan kép, amin három szivárvány is látható. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban megírtuk, hogy Egerben jégeső is zúdult a városra, amely után egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.

A következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat, havazásra is lehet számítani.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu