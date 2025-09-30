2 órája
Lenyűgöző égi csoda Kömlő felett – dupla szivárvány ragyogta be a délutánt
Kömlő egén ritka látvány tűnt fel hétfőn délután. Mindenkit elvarázsolt a dupla szivárvány a Hevesi település fölött.
Kömlő felett hétfőn látványos dupla szivárvány volt látható, melyet a MetFigyelő Facebook oldalán tettek közzé.
Rengeteg komment és megosztás érkezett a fotó alá. A hozzászólók sem restelkedtek, beküldték a saját fotójukat a csodás jelenségről. Debrecenben készült egy olyan kép, amin három szivárvány is látható.
Korábban megírtuk, hogy Egerben jégeső is zúdult a városra, amely után egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.
A következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat, havazásra is lehet számítani.
