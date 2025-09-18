29 perce
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció
Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt szerepel több falunap és fesztivál, de a hétvégén tartják a XXX. Eger Civil Ünnepet is.
Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek között a hétvégén tartják a kisnánai és az egerbaktai falunapot, de lesz Nápolyi Pizzériák Éjszakája és több koncert is, többek között Zoltán Erika is fellép Heves vármegyében.
Szeptember 19., péntek
Eger
- Mácsár Lili először lép fel Egerben, ahol feldolgozások mellett saját dalait is bemutatja. Az est különlegessége, hogy a közönség vadonatúj szerzeményeket is hallhat, amelyeket eddig sehol nem adott elő. A budapesti koncertek után most egy meghitt, hangulatos estére várja az egri közönséget.
Gyöngyös
- Ismét Gasztro klubot rendeznek pénteken 16:30-tól a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban.
Hatvan
- A hatvani Enzo di Napoli is részt vesz a Nápolyi Pizzériák Éjszakáján. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája immár harmadik éve ünnepli a lisztet, a pizzát, a pizzakészítő mestereket és a hagyományt. Ez az egész országot megmozgató fieszta, ahol több ezer pizza sül, és összehozza a nápolyi stílus rajongóit Győrtől Pécsen és Komáromon át egészen Hatvanig. Az este folyamán a résztvevő pizzériák 50%-os kedvezménnyel kínálnák három meghatározott pizzát.
Szeptember 20., szombat
Eger
- Most szombaton lesz a XXX. Eger Civil Ünnepe a belvárosban, a Civil Közösségek Házában. Az Eger Civil Ünnepe egy egész napos rendezvény, ahol a helyi civil szervezetek, közösségek és önkéntesek bemutatkozhatnak, egész napos programok, standok, kulturális fellépések és családi programok várják az érdeklődőket. Reggel 9 óra 30 perckor kezdődik a civil szervezetek felvonulása a Dobó térről, majd a megnyitó után átadják a Pro Agria szakmai díjakat, bemutatkoznak a civil szervezetek és megnyitják a 30 éves az egri civil összefogás című kiállítást. Lesz fotókiállítás is, 14 órától Utazás a mesék ösvényein címmel dr. Kusper Judit előadása hallható, 16 órától pedig Missziós orvos Afrikában címmel dr. Fodor Réka előadása. Lesz egészségiállapot-felmérés, kreatív foglalkozások és játszóházak, patchworkbemutató, kvízjátékok, szerencsekerék, életmód-tanácsadás, természet- és környezetvédelem, veteránjármű-bemutató, népművészeti alkotók bemutatója, petanque játék, karatebemutató. Fellépők: Obsitos Fúvószenekar, Mézvirág kórus, Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület, Felnémeti vadvirágok, Egri Vitézek dalkör, Kékibolya Honvéd Népdalkör, Kmeczné Gömöri Mária, Tarr Mária, Andante kamarakórus, Egri Táncklub SE, dr. Dósáné Fekete Márta, Gyura Fanni, Agria vegyeskar, Pótkerék együttes, valamint az Aposztréfa zenekar.
- A Lajtha László Néptáncegyüttes lép fel Egerben szombaton 19 órakor a Márai Központban.
- Kertmozi az Érsekkerti tónál: ezúttal a Futni mentem című filmet láthatja a közönség a csillagos ég alatt. A vetítés ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, friss popcorn, nachos és üdítők is kaphatók. A vetítés 20 órakor kezdődik.
- Egyedi tárlatvezetéssel csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz a Dobó István Vármúzeum. Szeptember 20-án, 15.00 órakor Rákóczi Gergely régész vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a fürdőrom felépítését, sajátosságait és a közelmúltban zajló régészeti feltárások eredményeit.
- Családi Napra várják az érdeklődőket a Tűztorony Játszóházba a Kopcsik Marcipánia 20 éves fennállásának évfordulója alkalmából. A teljes program:
Egerbakta
- Szombaton rendezik Egerbaktán a falunapot. A nap sztárvendége Zoltán Erika lesz. A teljes program:
Gyöngyös
- Kalap Jakab koncertet rendeznek szombaton 11 órától a Mátra Művelődési Központban. Kalap Jakab saját dalaiból álló Bábkoncertje a folk-világzene sokszínűségét ötvözi a magyar hagyományokkal, kialakítva ezzel sajátos egyedi stílusát, mely nagy sikert arat a gyermekek és szüleik körében. Magával ragadó előadásmódját átszövi az állandóan jelen lévő zenei és színpadi humor, mely egyúttal könnyen emészthetővé teszi a népzenei elemekre épülő produkciót. Műsora az élő koncert és a bábszínház csodálatos találkozása.
Kisnána
- Szombaton rendezik Kisnánán a falunapot, a várban. Lesz főzőverseny és fellép a Duplakávé is. A napot a Csízik-Koncsos duó zárja. A teljes programot ide kattintva találod meg.
Eger, Egerszalók, Mezőkövesd
- Szeptember 20-án rendezik meg a teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés 2025. elnevezésű rendezvénysorozatot. A Sereglés napján több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egy időben és közel 300 helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket Bátaszéktől Gyimesfelsőlokig. Heves vármegyéből is környékéről Eger, Egerszalók és a Mezőkövesd csatlakozott a programsorozathoz.
Szeptember 21., vasárnap
Eger
- Az egri régiségvásár mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely minden hónap harmadik vasárnapján a Petőfi Sándor téri Vásártéren, az ötödik vasárnapon pedig az Agria Park Bevásárlóközpont díszkertjében várja az érdeklődőket. A látogatók ezernyi régiség, antik tárgy, festmény, bútor, könyv és népművészeti alkotás között böngészhetnek. Fedezd fel az ország egyik legnagyobb régiségvásárát Egerben, ahol a múlt kincsei és a város különleges hangulata vár minden érdeklődőt.
- Szécsi Pál koncertet tartanak a Gárdonyi Géza Színházban 19 órakor. A legendás énekes dalai egyszerre szólnak idősekhez és fiatalokhoz, miközben a műsor betekintést nyújt Szécsi Pál kihívásokkal teli életébe. A közönség nemcsak olyan slágereket hallhat, mint a Csak egy tánc volt vagy a Távollét, hanem közelebb kerülhet az ikonikus előadó egyedülálló zenei világához is.
- Vasárnap 10:30-tól rendezik a XXVIII. Barokk futóparádét az egri Érsekkertben. A futóverseny az Érsekkertből rajtol és érkezik vissza. A futóparádé célja Eger barokk belvárosának bemutatása, az egészséges életmód népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek. A Körcsarnok előtti területen várják a résztvevőket.
- Hangversenyt tartanak az Ars Sacra Fesztivál keretében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kápolnájában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Énekkara, Schola Cantoruma és művésztanárai lépnek fel. Az esemény ingyenes.
Gyöngyös
- Zsidó kulturális fesztivált rendeznek Gyöngyösön, a Zsinagógában. A fellépők között lesz Malek Andrea is. A teljes programot itt tekintheted meg:
Több napos események
Hatvan
- Kulturális Örökség Napja alkalmából ingyenesen látogatható a Vadászati Múzeum a hétvégén. Szeptember 20–21-én a látogatók ingyenesen fedezhetik fel a kastélykerti tanösvényt, amely bemutatja a Grassalkovich-kastély építéstörténetét. A séta a múzeum nyitvatartási idejében, 9:00–17:00 óra között várja az érdeklődőket.
