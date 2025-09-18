Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek között a hétvégén tartják a kisnánai és az egerbaktai falunapot, de lesz Nápolyi Pizzériák Éjszakája és több koncert is, többek között Zoltán Erika is fellép Heves vármegyében.

Fesztiválok, koncertek és falunapok várják az érdeklődőket a hétvégén Hevesben, szombaton lesz az Eger Civil Ünnepe is.

Forrás: Berán Dániel/heol.hu

Szeptember 19., péntek

Eger

Mácsár Lili először lép fel Egerben, ahol feldolgozások mellett saját dalait is bemutatja. Az est különlegessége, hogy a közönség vadonatúj szerzeményeket is hallhat, amelyeket eddig sehol nem adott elő. A budapesti koncertek után most egy meghitt, hangulatos estére várja az egri közönséget.

Gyöngyös

Ismét Gasztro klubot rendeznek pénteken 16:30-tól a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban.

Forrás: vsvk.hu

Hatvan

A hatvani Enzo di Napoli is részt vesz a Nápolyi Pizzériák Éjszakáján. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája immár harmadik éve ünnepli a lisztet, a pizzát, a pizzakészítő mestereket és a hagyományt. Ez az egész országot megmozgató fieszta, ahol több ezer pizza sül, és összehozza a nápolyi stílus rajongóit Győrtől Pécsen és Komáromon át egészen Hatvanig. Az este folyamán a résztvevő pizzériák 50%-os kedvezménnyel kínálnák három meghatározott pizzát.

Szeptember 20., szombat

Eger