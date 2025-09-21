Eger: Élhető lakóövezetek a cél, a zártkerti átminősítés később jön

Eger önkormányzata nem hoz azonnal rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről, ez a javaslat kerül a közgyűlés elé – írják a város közösségi oldalán. Ennek oka, hogy a részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletek még nem jelentek meg, a területek többsége pedig nem rendelkezik alapvető közművekkel és közszolgáltatásokkal.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A város célja továbbra is az, hogy biztonságos, közművekkel ellátott, élhető lakóövezetek fejlődjenek, míg a zártkerti területek elsődleges funkciója a mezőgazdasági, rekreációs és hobbikerti hasznosítás marad. A kérdés részletes vizsgálata a 2027-ig elkészülő új településterv részeként történik meg.