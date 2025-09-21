szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendelet

1 órája

Eger: Élhető lakóövezetek a cél, a zártkerti átminősítés később jön

Címkék#lakóövezet#Egri önkormányzat#település

Rendezett településszerkezet az egri önkormányzat célja.

Heol.hu

Eger önkormányzata nem hoz azonnal rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről, ez a javaslat kerül a közgyűlés elé – írják a város közösségi oldalán. Ennek oka, hogy a részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletek még nem jelentek meg, a területek többsége pedig nem rendelkezik alapvető közművekkel és közszolgáltatásokkal.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A város célja továbbra is az, hogy biztonságos, közművekkel ellátott, élhető lakóövezetek fejlődjenek, míg a zártkerti területek elsődleges funkciója a mezőgazdasági, rekreációs és hobbikerti hasznosítás marad. A kérdés részletes vizsgálata a 2027-ig elkészülő új településterv részeként történik meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu