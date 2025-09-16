szeptember 16., kedd

Döntés

1 órája

Kiderült, hogy továbbra is ingyen lerakhatják-e a hulladékot az egriek

A városi rendeletek technikai átszervezése zajlik Egerben: a közgyűlés szeptemberben több régi szabályozást vonhat vissza, ugyanakkor a lakosság számára biztosított ingyenes hulladéklerakási lehetőség továbbra is változatlanul megmarad.

Heol.hu

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptemberi ülésén több, elavult vagy már nem alkalmazható önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről dönt. A felülvizsgálat célja, hogy korszerűbb, átláthatóbb szabályozási környezet jöjjön létre, összhangban a hatályos törvényi előírásokkal és a város pénzügyi-gazdasági lehetőségeivel – írta közleményében az egri önkormányzat

Továbbra is le lehet adni 1 m3 szemetet ingyen Egerben.
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az intézkedés érinti az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló 31/2005. (X.21.) önkormányzati rendeletet is, amelyet – amennyiben a közgyűlés elfogadja a napirendet – az önkormányzat hatályon kívül helyez. Ugyanakkor a rendelet érdemi rendelkezései nem vesznek el: azok a jövőben a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 15/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet új alcímeként maradnak érvényben.

Kiemelten fontos, hogy a változás nem érinti az egriek kedvezményét: továbbra is biztosított lesz, hogy az egri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok évente háztartásonként 1 m³ építési-bontási hulladékot ingyenesen helyezhessenek el a települési inert hulladéklerakón.

Az önkormányzat ezzel megerősíti, hogy a rendeletek technikai átszervezése nem csorbítja a lakosság számára elérhető szolgáltatásokat, és továbbra is elkötelezett a tisztább, rendezettebb városi környezet biztosítása mellett.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lefotózták a hevesi férfit, amint a szemetét a bokrok alá szórta:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
