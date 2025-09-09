Eger ízeit kóstolták a nemzetközi szakértők a BOR 2025 programján + galéria

Szeptember közepén újra Budapest és a magyar borvidékek kerülnek a nemzetközi borszakma fókuszába – érkezik a BOR 2025 Hungarian Wine Summit 2025, hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb borászati rendezvénye. Az eseményt szeptember 8-a és 13-a között rendezik meg. A BOR 2025 Hungarian Wine Summit nemcsak a magyar bor ünnepe, hanem egy olyan nemzetközi platform, ahol a borászatok közvetlenül találkozhatnak közel 150 szakmai vendéggel a magyar borok számára legfontosabb célpiacokról – köztük elsősorban válogatott nemzetközi importőrökkel – kereskedőkkel, valamint szakmai újságírókkal.

A Gál Tibor Pincészet borait is kóstolták a szakértők Fotó: Nemes Róbert/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A napok során borvidéki tanulmányutakra is eljuthatnak a résztvevők, így volt ez kedden, amikor az egri borvidéken is jártak a szakértők. Itt a Gál Tibor Pincészet, a Bolyki, a Thummerer, a St. Andrea, a Tóth Ferenc Pincészet és az Egersoul borait is kóstolhatták a szakértők. Szombaton is érkezik csoport a borvidékre, ahol az említett pincészetek mellé még a Nap-Völgy csatlakozik.