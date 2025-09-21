41 perce
Eger mellett rejtőzik a múlt: így fest most egy elfeledett borászat az erdő ölelésében + videó
Ez az elhagyatott borászat már nem zsong a préselés hangjától. A rozsdás hordók, a repedezett pinceajtó és a borostyánnal benőtt falak mind egy letűnt korszak tanúi.
Az Egert övező erdők mélyén egy olyan hely bújik meg, amely egyszerre kelt kíváncsiságot és borzongást. A helyiek Csomós tanyaként emlegetik azt az egykori borászati telepet, amely a múlt században még a környék szőlő- és bortermelésének egyik jelentős központja volt. Az épületegyütteshez hatalmas, föld alatti pincerendszer tartozik. Ez az elhagyatott borászat már nem zsong a préselés hangjától, nem illatozik a friss must – csak a falak mesélnek a régi szüretek emlékéről.
Az idő könyörtelenül rányomta bélyegét a telepre: a falakról lehullott a vakolat, a tetők omladoznak, az ablakok kitörve. A természet lassan visszafoglalja a területet. A Csomós tanya ma már elsősorban az urbex – az elhagyatott helyek felfedezésére szakosodott városi kalandorok – egyik titkos célpontja, forgattak is itt.
Íme, ez maradt a borászati telepből:
