Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet

Számtalanszor előfordult már, hogy vendégségben, az adott lakásban különböző hotelek logóival, neveivel ellátott törölközőt, vagy folyékony szappant használtam. Kezdetben azt hittem, ezeket így vásárolták – aztán persze rájöttem, hogy – ahogy édesapám egyszer fogalmazott – ezeket valószínűleg valaki valamikor "kétszer vette – egyszer észre, és egyszer el". Vagyis a turisztikai csecsebecsék mellett a címeres samponok és tusfürdők is némán őrzik a nyár emlékeit.

Egész vármegyénk népszerű turisztikai célpont. Eger szálláshelyein is számtalan vendég fordul meg minden évben. Képünk illusztráció

Fotó: Török János

De adjuk meg az esélyt, hiszen a különböző turkálókban is fel-felbukkannak különböző országok szállodáinak logózott törölközői, köntösei. Mindenesetre a jelenség létező, és mivel megyénkben is hatalmas a turistaforgalom, megkérdeztünk néhány, vajon a hozzájuk érkező kalandorok miket vittek magukkal a nyár emlékeinek későbbi felidézésére, illetve mely ott felejtett, talált tárgyak voltak a legfurcsábbak?

Az egyik egri szálláshely vezetője úgy fogalmazott, szállodájukban a „szuvenírek” elvitele az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. Azt azonban nem tudná megmondani, ez a változás minek köszönhető – az is lehet, egyre inkább kopik ki a vendégek szokásai közül az emléktárgyak ilyen gyűjtési módja.

A szuvenírek között az örökzöld mindig ugyanaz marad

Az eltulajdonított szállodai felszerelések közül első helyen a már szinte örökzöldnek számító törölköző szerepel.

Természetesen a különféle evőeszközök, só- és borsszórók, virágvázák is még mindig előkelő helyen szerepelnek a népszerű szuvenírek listáján.

– Úgy tűnik, az éjjeli lámpák már kimentek a divatból, noha alkalomadtán ezekből is kevesebb van a szobákban a vendégek távozása után – összegezte az egri Hotel Unicornis igazgatója, Román Péter.

Ebben a szállodában az elmúlt év legszokatlanabb esete az volt, amikor egy nagyobb méretű képet vittek magukkal emlékbe a szoba lakói. Ugyan értéke nem volt jelentős, hiszen reprodukció volt a meglovasított műremek, mégis komoly fejtörést okozhatott a becsomagolása.

Az utóbbi időszak ’legérthetetlenebb esete’ kategóriáját pedig egy, azaz egy darab kispárnahuzat nyerte el

– tette hozzá az igazgató.