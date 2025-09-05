2 órája
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
A nyaralásról mindig kell valamilyen emlék. Egy kavics a tengerpartról, hűtőmágnes a parti bazárostól – vagy épp valami a szállodából, amelyben tartózkodtunk. De nem csak hozunk, hanem hagyunk is a hotel szobájában, ha nem is szándékosan: a talált tárgyak listája szinte végtelen. Heves vármegye, köztük Eger szálláshelyeit kérdeztük tapasztalataikról.
Számtalanszor előfordult már, hogy vendégségben, az adott lakásban különböző hotelek logóival, neveivel ellátott törölközőt, vagy folyékony szappant használtam. Kezdetben azt hittem, ezeket így vásárolták – aztán persze rájöttem, hogy – ahogy édesapám egyszer fogalmazott – ezeket valószínűleg valaki valamikor "kétszer vette – egyszer észre, és egyszer el". Vagyis a turisztikai csecsebecsék mellett a címeres samponok és tusfürdők is némán őrzik a nyár emlékeit.
De adjuk meg az esélyt, hiszen a különböző turkálókban is fel-felbukkannak különböző országok szállodáinak logózott törölközői, köntösei. Mindenesetre a jelenség létező, és mivel megyénkben is hatalmas a turistaforgalom, megkérdeztünk néhány, vajon a hozzájuk érkező kalandorok miket vittek magukkal a nyár emlékeinek későbbi felidézésére, illetve mely ott felejtett, talált tárgyak voltak a legfurcsábbak?
Az egyik egri szálláshely vezetője úgy fogalmazott, szállodájukban a „szuvenírek” elvitele az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. Azt azonban nem tudná megmondani, ez a változás minek köszönhető – az is lehet, egyre inkább kopik ki a vendégek szokásai közül az emléktárgyak ilyen gyűjtési módja.
A szuvenírek között az örökzöld mindig ugyanaz marad
Az eltulajdonított szállodai felszerelések közül első helyen a már szinte örökzöldnek számító törölköző szerepel.
Természetesen a különféle evőeszközök, só- és borsszórók, virágvázák is még mindig előkelő helyen szerepelnek a népszerű szuvenírek listáján.
– Úgy tűnik, az éjjeli lámpák már kimentek a divatból, noha alkalomadtán ezekből is kevesebb van a szobákban a vendégek távozása után – összegezte az egri Hotel Unicornis igazgatója, Román Péter.
Ebben a szállodában az elmúlt év legszokatlanabb esete az volt, amikor egy nagyobb méretű képet vittek magukkal emlékbe a szoba lakói. Ugyan értéke nem volt jelentős, hiszen reprodukció volt a meglovasított műremek, mégis komoly fejtörést okozhatott a becsomagolása.
Az utóbbi időszak ’legérthetetlenebb esete’ kategóriáját pedig egy, azaz egy darab kispárnahuzat nyerte el
– tette hozzá az igazgató.
Az egri Hotel Eger&Park szállodájából is változatos dolgok váltak talán örök mementójává az ott töltött időszaknak: telefonzsinórt, elemet, izzót is hittek már sajátjuknak a vendégeik, de előfordult olyan is, hogy fürdőköpeny vagy törülköző került minden bizonnyal a hazautazós csomagba, valószínűleg véletlenül.
– Érdekes módon főleg a kisebb méretű törölközők szoktak elveszni a szobákban. Ám ami ennél is meglepőbb:
szállodai szekrényeinkben speciális vállfa van, amelyeknek nincs olyan visszahajló részük, mint az otthon használtaknak. Ezeket egy szekrényhez rögzített karikába kell beleakasztani. Mindig akadnak vendégek, akik ilyen vállfát visznek el, pedig a saját szekrényükbe valószínűleg nem tudják beakasztani
– mesélte Bozsik Nikolett, a Hotel Eger&Park értékesítési igazgatója. – De persze szappant is vittek már el tőlünk, és már plédeket is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A szállodákban talált tárgyak skálája igen széles és "levegős" – Eger szálláshelyei is mesélni tudnának
Szinte biztos, hogy minden, akár csak 1-2 éve működő szállodában is vannak felejthetetlen sztorik, amiket még a működés éveinek múlása sem enged homályba veszni. Mi emberek sokfélék vagyunk, szokásaink, viselt dolgaink egyesek számára szokatlanok lehetnek, míg másoké akár túlzó is. A nagyobb szálláshelyeken a társadalom minden rétege megfordul, sokszor a világ számos tájáról is érkezve, de a vendégek között akadnak olyanok is, akik konkrét céllal foglalnak le 1-2 éjszakát az adott hotelben: például legénybúcsút tartanak.
A talált tárgyakat lehetetlenség felsorolni, a skála meglehetősen széles.
– A legnagyobb munkát számunkra egy fülbevaló hátsó csíptetője okozott, amit a vendég kérésére fél napig keresett a házban a személyzet – kezdett bele az emlékezetes esetek felelevenítésébe az egyik vármegyei szállodának az igazgatója.
Ugyanennek a hotelnak a történelmének legemlékezetesebb esete az volt, amikor a mobiltelefonját hagyta ott a vendég. Persze automatikusan próbálták telefonon értesíteni őt arról, mit találtak – de a foglaláskor megadott telefonszámhoz pont az elhagyott készülék tartozott. Másnap kereste a szállodát a vendég, aki sérelmezte, hogy nem hívták fel őt – azon a telefonszámon, amit éppen elhagyott.
– Magunkat mentve közöltük, hogy hívtuk, csak hát a telefon itt volt. Közöltük vele, hogy email-t is írtunk még aznap – mire ismét letorkolást kaptunk, hogy a telefonja nélkül nem tudja az e-mailjeit megnézni. Sakk-matt, elvesztettük a vitát… – foglalta össze az említett szálloda vezetője.
A legextrémebb talált tárgy egy legénybúcsús társaság után maradt a szobában: egy többé-kevésbé életnagyságú, felfújható humán figura, már félig leeresztett állapotban.
A feledékenység mindenre kiterjedhet
A szilvásváradi Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak szállóvendégei között akadt olyan, aki a távozása után szinte azonnal pontos helymeghatározással jelölte meg az általa a szobában felejtett tárgyakat: ott felejtettek ugyanis a konyhai mosogató feletti szekrényben 2 db üvegcsét (egy szórófejeset és egy pipettásat), valamint 2 cigarettás dobozt. A levél írója kitért arra is, hogy a papírcsomagolások valószínűleg bontottak voltak, így öngyújtó is lehetett valamelyikben. A vendég kérte, hogy ezeket a tárgyakat küldjék el neki a lakcímére.
Egy másik egyik egri szálláshelyen inkább mindennapi használati tárgyakat hagytak hátra a hotelbe látogató vendégek.
Találtak már alsónadrágot, mobiltelefont és töltőt, útlevelet, fürdőruhát,
de olyan, valószínűleg a mindennapi életben is a gazdája segítségére való eszközöket is, mint például a sétapálca vagy az otthonról hozott kispárna.
– A különböző kozmetikai tárgyak és a borotván kívül az egyik igazán érdekes dolog, amit
a szobában felejtettek, az egy fél pár cipő volt
– mondta el Bányainé Micski Marianna, az egri Hotel Korona tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.
Az egri Hotel&Parkban felejtett holmik között is előfordulnak megszokott hétköznapi tárgyak, de többnyire a gyerekek ruhái és kabalái maradnak a szobákban.
Te tudtad, melyik volt Eger első szállodája, ahol akár ma is megihatsz még egy jó kávét?
– Könyveket is sokszor hagynak a szállodában mindenféle nyelven, azokért nem szoktak jelentkezni – mesélte Bozsik Nikolett.
De rengetegszer maradnak ott fürdőruhák, telefontöltők és úszószemüvegek is, de pénztárca is, benne az összes irattal. Ebben az esetben, mint mondták, minden esetben megkeresik a tulajdonost.
Ebben a szállodában is akadtak olyan, tulajdonosaik által ott felejtett tárgyak, melyek emlékezetesek maradnak: valamilyen beöltözős eseményt követően számtalan különböző kellék őrizte árván a szobában a mulatság bizonyára szórakoztató emlékeit. Rózsaszín botot és fekete ostort is hagyták már magukra egykori használóik.
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Megnyitott az új Aldi Egerben, ellepték a vásárlók az üzletet + galéria