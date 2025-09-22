szeptember 22., hétfő

Kiderült, kik maradnak tovább az egri szállásokon

Címkék#SZÉP-kártya#kártyabirtokos#szállás

Siófok idén a legnépszerűbb úti cél a SZÉP-kártyás utazók körében. Eger a második helyen áll a kártyabirtokosok keresési listáján, őt Budapest, Balatonfüred és Gyula követi.

Heol.hu

A Szállás.hu adatai szerint a SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták.

Egerbe sok turista érkezett, és sokan haszbálták a SZÉP-kártyájukat is Forrás: Fehér Gábor/Feol.hu
Egerbe sok turista érkezett, és sokan használták a SZÉP-kártyájukat is Forrás: Fehér Gábor/Feol.hu

Hosszabb időre foglalnak a SZÉP-kártyát használó vendégek  – derült ki a Szállás.hu adataiból. Az idei éves összehasonlításban SZÉP kártyától függetlenül is az 1–2 éjszakás utak dominálnak, de a SZÉP-kártyát használóknál 31,4 százalékkal kevesebb az egynapos foglalások aránya, mint a SZÉP-kártyát nem használók körében. „A 3 éjszakás tartózkodások aránya azonban 23,5 százalékkal magasabb a SZÉP-kártyásoknál” – mondta Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője. Nyárra és őszre a legtöbb SZÉP-kártyás 2-3 éjszakára foglal, míg télre és tavaszra a 2 éjszakásból és az 1 éjszakás foglalásból van a legtöbb.

Ezzel szemben a SZÉP-kártyát nem használók esetében az őszi időszakot leszámítva mindig az egyéjszakás foglalás aránya a legtöbb, amit a kétéjszakás követ. Ősszel a kétéjszakás foglalások átveszik a vezetést az egyéjszakásoktól.

A sajtószóvivő azt is hozzátette, a kártyabirtokosokra továbbá az is igaz, hogy a szállástípusok közül nagyobb arányban választják a hoteleket, mint a SZÉP-kártyát nem használók. A SZÉP-kártyásoknál még a nyári időszakra is a hotel a legkeresettebb szálláskategória, amikor a SZÉP-kártyát nem használóknál az apartmanok kereslete kiugró. Mindezekből az következik, hogy a SZÉP-kártyások kosárértéke magasabb, szemben a SZÉP-kártyát nem használókkal. A 170 ezer forint feletti értékű foglalások aránya a SZÉP-kártyások körében 17 százalék, a SZÉP-kártyát nem használóknál 13 százalék.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Eddig idén a SZÉP-kártyás foglalások 53 százaléka kétfős utazás. A SZÉP-kártyás foglalások további 30 százalékánál gyermek is volt a vendégek között. A kártyabirtokosok szeptember 15-ig megtett foglalásai alapján a legnépszerűbb város Siófok, amit Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula követ. Az adatok szerint a kártyabirtokosok egyértelműen a vízparti vagy a fürdővárosokat keresik. A régiók versenyében idén a Balaton térsége a befutó a SZÉP-kártyások körében, amit Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl követ a dobogón.

 

 

