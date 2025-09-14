Őskori kövületek és drágakőcsiszolás Egerben - fotókkal

A hétvégén első alkalommal nyílt meg az érdeklődők előtt az Egri Ásványbörze és Önismereti Napok, új színfolttal gazdagítva a vármegyeszékhely életét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendezvényközpontjában szervezett két napos esemény különlegessége az volt, hogy Egerben első alkalommal került sor interaktív, földtudománnyal kapcsolatos programokra.

Az Egri Ásványbörze már első alkalommal népszerű lett az érdeklődők körében

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az Egri Ásványbörze nemcsak vásár, de interaktív tudományos tér is volt

Az ásványbörze a földtudományok, az ásványok és a természet iránt érdeklődők számára nyújtott felejthetetlen élményt – a hasonló tematikájú rendezvényekkel ellentétben nem csupán vásárként, hanem interaktív tudományos fesztiválként várta a látogatókat. A résztvevők bepillantást nyerhettek az ásványtan, a geológia és a barlangkutatás izgalmas világába.

Szombaton láthatók voltak 3D vetítések különleges barlangokról, őskori kövületek bemutatója zajlott, és megismerhető volt a drágakőcsiszolás. Az egri egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke is kitelepült interaktív előadásokkal és foglalkozásokkal, prof. dr. habil. Polgári Márta vezetésével. Mindezek mellett tudományos előadásokkal is készültek a szervezők.