szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ásványbörze

3 órája

Őskori kövületek és drágakőcsiszolás Egerben - fotókkal

Címkék#Eger#földtudományi#kövületek#ásványbörze

Új színfolttal gazdagodott Eger, a börze nemcsak a földtudományok, az ásványok és a természet kedvelőit nyűgözte le. Az Egri Ásványbörze és Önismereti Napokat először rendezték meg a vármegyeszékhelyen.

Szabó István

A hétvégén első alkalommal nyílt meg az érdeklődők előtt az Egri Ásványbörze és Önismereti Napok, új színfolttal gazdagítva a vármegyeszékhely életét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendezvényközpontjában szervezett két napos esemény különlegessége az volt, hogy Egerben első alkalommal került sor interaktív, földtudománnyal kapcsolatos programokra.

Az Egri Ásványbörze már első alkalommal népszerű lett az érdeklődők körében
Az Egri Ásványbörze már első alkalommal népszerű lett az érdeklődők körében
Forrás:   Huszár Márk / Heol.hu

Az Egri Ásványbörze nemcsak vásár, de interaktív tudományos tér is volt

Az ásványbörze a földtudományok, az ásványok és a természet iránt érdeklődők számára nyújtott felejthetetlen élményt – a hasonló tematikájú rendezvényekkel ellentétben nem csupán vásárként, hanem interaktív tudományos fesztiválként várta a látogatókat. A résztvevők bepillantást nyerhettek az ásványtan, a geológia és a barlangkutatás izgalmas világába.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szombaton láthatók voltak 3D vetítések különleges barlangokról, őskori kövületek bemutatója zajlott, és megismerhető volt a drágakőcsiszolás. Az egri egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke is kitelepült interaktív előadásokkal és foglalkozásokkal, prof. dr. habil. Polgári Márta vezetésével. Mindezek mellett tudományos előadásokkal is készültek a szervezők. 

I. Egri Ásványbörze és Önismereti Napok

Fotók: Huszár Márk

A rendezvény különlegességét az interaktív földtudományi bemutatók és önismereti programok együttes jelenléte adta. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu