1 órája
Őskori kövületek és drágakőcsiszolás Egerben - fotókkal
Új színfolttal gazdagodott Eger, a börze nemcsak a földtudományok, az ásványok és a természet kedvelőit nyűgözte le. Az Egri Ásványbörze és Önismereti Napokat először rendezték meg a vármegyeszékhelyen.
A hétvégén első alkalommal nyílt meg az érdeklődők előtt az Egri Ásványbörze és Önismereti Napok, új színfolttal gazdagítva a vármegyeszékhely életét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendezvényközpontjában szervezett két napos esemény különlegessége az volt, hogy Egerben első alkalommal került sor interaktív, földtudománnyal kapcsolatos programokra.
Az Egri Ásványbörze nemcsak vásár, de interaktív tudományos tér is volt
Az ásványbörze a földtudományok, az ásványok és a természet iránt érdeklődők számára nyújtott felejthetetlen élményt – a hasonló tematikájú rendezvényekkel ellentétben nem csupán vásárként, hanem interaktív tudományos fesztiválként várta a látogatókat. A résztvevők bepillantást nyerhettek az ásványtan, a geológia és a barlangkutatás izgalmas világába.
Szombaton láthatók voltak 3D vetítések különleges barlangokról, őskori kövületek bemutatója zajlott, és megismerhető volt a drágakőcsiszolás. Az egri egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke is kitelepült interaktív előadásokkal és foglalkozásokkal, prof. dr. habil. Polgári Márta vezetésével. Mindezek mellett tudományos előadásokkal is készültek a szervezők.
I. Egri Ásványbörze és Önismereti NapokFotók: Huszár Márk
A rendezvény különlegességét az interaktív földtudományi bemutatók és önismereti programok együttes jelenléte adta.
