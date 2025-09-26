Szülői álomból valóság: így nyílt meg az egri autista iskola + fotók, videó

Pedagógiai szakszolgálatok képviselőinek rendeztek országos konferenciát Egerben, amelynek kísérő programjaként Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ vezetőjének és dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki megbízottnak megmutatták az egri autista iskola működését. Idén szeptember óta csak autizmus spektrumzavarral élő gyerekek által látogatják az Iskola utca 3-ban működő oktatási egységet, amely nyáron lett önálló tagintézmény és 11 osztállyal működik.

Énekóra az egri autista iskola másodikos osztályában

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Szülői igény volt, hogy legyen egri autista iskola

- Nagyon hosszú és szorgalmas munka eredményeként jutottunk el oda, hogy egy autista általános iskola működik Egerben. Most már az Egri Szalaparti EGYMI tagintézményeként, itt az Iskola út 3 alatt, ahol csak autista tanulóknak a nevelés oktatása folyik. Nyolc évvel ezelőtt kerestek meg bennünket a szülők, hogy ők nagyon szeretnék, ha Egerben működne egy ilyen autista általános iskola. Mi felkaroltuk az ő kezdeményezésüket, támogattuk. Nagyon sokat egyeztettünk velük, a pedagógusokkal, és támogattuk azt az elképzelést, hogy ez az autista tagiskola. Nagyon sok továbbképzésen vettek részt a pedagógus kollégák, illetve biztosítottuk azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melynek eredményeként megfelelő körülmények között folyik ezeknek a gyerekeknek a nevelése, oktatása – mondta Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.

Elárulta, a pedagógiai szakszolgálatok döntenek arról, kik a sajátos nevelési igényű tanulók, kiknek van szükségük integrált, vagy más típusú oktatásra. Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 8000-8500 tanulójának 10-12 százaléka sajátos nevelési igényű, az egyházi fenntartású intézményekről nincs információ.