SNI

Szülői álomból valóság: így nyílt meg az egri autista iskola + fotók, videó

Az Egri Tankerületi Központ általános iskolásainak tizede sajátos nevelési igényű tanuló. Egy konferencia kísérőprogramjaként bemutatták az egri autista iskola működését.

Tóth Balázs
Pedagógiai szakszolgálatok képviselőinek rendeztek országos konferenciát Egerben, amelynek kísérő programjaként Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ vezetőjének és dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki megbízottnak megmutatták az egri autista iskola működését. Idén szeptember óta csak autizmus spektrumzavarral élő gyerekek által látogatják az Iskola utca 3-ban működő oktatási egységet, amely nyáron lett önálló tagintézmény és 11 osztállyal működik.

Szülői igény volt, hogy legyen egri autista iskola

- Nagyon hosszú és szorgalmas munka eredményeként jutottunk el oda, hogy egy autista általános iskola működik Egerben. Most már az Egri Szalaparti EGYMI tagintézményeként, itt az Iskola út 3 alatt, ahol csak autista tanulóknak a nevelés oktatása folyik. Nyolc évvel ezelőtt kerestek meg bennünket a szülők, hogy ők nagyon szeretnék, ha Egerben működne egy ilyen autista általános iskola. Mi felkaroltuk az ő kezdeményezésüket, támogattuk. Nagyon sokat egyeztettünk velük, a pedagógusokkal, és támogattuk azt az elképzelést, hogy ez az autista tagiskola. Nagyon sok továbbképzésen vettek részt a pedagógus kollégák, illetve biztosítottuk azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melynek eredményeként megfelelő körülmények között folyik ezeknek a gyerekeknek a nevelése, oktatása – mondta Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.

Elárulta, a pedagógiai szakszolgálatok döntenek arról, kik a sajátos nevelési igényű tanulók, kiknek van szükségük integrált, vagy más típusú oktatásra. Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 8000-8500 tanulójának 10-12 százaléka sajátos nevelési igényű, az egyházi fenntartású intézményekről nincs információ.

Tankerületenként egy autista iskola

Dr. Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos szerint nagyon fontos, hogy minden gyermekre egyformán tekintsünk.

- Mindannyiunkban meglássuk azt, hogy az ő életük egy kincs, természetesen a családjukban, a saját fejlődésükben és a társadalom életében is. Ezért nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk, hogy megtaláljuk azokat az utakat, ami számunkra a legmegfelelőbb a tanulási folyamatokban és a nevelési folyamatokban, és én nagyon örülök annak, hogy most már egyre több olyan intézmény van országszerte, ami segíti ezt az oktatási folyamatot. Ma már minden tankerületben legalább egy olyan intézmény van, ami segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulását. Ezen kívül nagyon széleskörű az a hálózat, amiben ez a munka megvalósul. Szintén fontos akár a többségi, akár a sajátos nevelési igényű oktatásban az, hogy az egyéni utakat megtalálják a pedagógusok a gyermekekhez, ezért továbbképzésekkel, épületekkel, szakmai segítséggel mindennel ott állunk mögöttük – hangsúlyozta dr. Balatoni Katalin.

A mozgásos formák szerepéről elmondta, nagyon meghatározóak a fejlődésben. Hatnak a kognitív területekre, a kommunikációra, a szociális kompetenciára, örömmel látta az egri iskolában is, hogy alkalmazzák. Azt pedig különösen, hogy a magyar kultúra népi játékainak eszköztárát használták a sajátos nevelési igényű, vagy az autista gyermekek körében is.

Több gyógypedagógusra van szükség

A miniszterelnöki biztos kérdésünkre elmondta, látják az SNI-s tanulók számának növekedését, fontos foglalkozni azzal is, hogy milyen okok állnak emögött. Ugyanakkor minden gyerek sajátos nevelést érdemel, mindenki megérdemli, hogy menjenek hozzá az oktatási, pedagógiai utak.

- Növelni kell a gyógypedagógusok számát, és növelni kell azt a tudást, ami a többségi pedagógusok körében is meg kell jelenjen. Ma már a pedagógusképzésben ott kell legyen, hogyan tudnak segíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek mindennapjaiban. Az SNI-sek többségét integráltan oktatják. Természetesen a szakszolgálatot szakemberek és a családok együttesen hozzák meg a döntést, hogy melyik gyerekeknek mi a legmegfelelőbb – tette hozzá dr. Balatoni Katalin.

 

