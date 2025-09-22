Ezeken a sztorikon a fanok is meglepődnek: naná, hogy Egerből segítették a Ringo-életrajzot

Idén április 30-án jelent meg a egri Beatles múzeum anyagi támogatásával Marsi József életrajzi könyve Ringo Starr-ról, a legendás Beatles együttes dobosáról. A Ringo 85. születésnapja alkalmából megjelent kötet az első hazai megjelenésű Ringo-könyv, a dobos teljes eddigi életet végigkísérhetjük benne egészen 2025-ig. A két évig készült mű május elején az eladási sikerlista élén állt, mondta el portálunknak a budapesti Marsi József.

Az egri Beatles múzeum gyakori vendége a Ringo-könyv szerzője - Peterdi Gábor (balról) és Marsi József

Forrás: beküldött fotó / Marsi József

A szerző gyerekkora óta, 1987 márciusától rajongója az egykori gombafejűeknek.

– Erre azért emlékszem ennyire jól, mert a televízióban akkor futó Leg... Leg... Leg... című műsorban bemutattak valakit, akit a Világ legnagyobb Beatles rajongója névvel illettek a műsorban. A lélegzetem is elállt attól a hatalmas lemez- és fotógyűjteménytől, ami neki volt, a műsor után pedig a szüleimet faggattam, hogy mi a manó az a Beatles, amiért ennyire lehet rajongani. Még ugyanebben az évben leadta a tévé Paul McCartney One Upon a Long Ago című dalának klipjét is, melynek rádiófelvételét egy hónap alatt legalább ötszázszor meghallgattam és megjelent George Harrison Cloud Nine című lemeze is. Minderre feltette a pontot egy jugoszláv kiadású Rubber Soul című Beatles lemez, amit anyám vett meg nekem 250 forintért, miután napokig nézegettem egy trafik kirakatában, hogy valóban Beatles lemez-e, mivel nem volt ráírva a nevük a borítóra – emlékezett vissza Marsi József.

Az egri Beatles múzeum gyakori vendége a Ringo Starr-könyv szerzője

A Beatles-relikviák gyűjtése nagyjából 2010-től indult, tette hozzá.

– A hang és filmanyagok összegyűjtése is hatalmas falat, ha a Beatlesről beszélünk, de mire a vinyl hanglemez gyűjteményem elérte a 800 darabot, és a CD lemezekkel együtt hozzávetőleg 1300 Beatles-hanghordozóm lett, elkezdtem másfelé is orientálódni. Természetesen nem veszek meg minden apróságot, amire rányomták a The Beatles nevet, de megvan például az Amerikában, 1964-ben gyártott rágógumik sorszámozott fotómellékletének teljes sorozata, egy szintén eredeti 1964-es női Beatles-ruha hibátlan állapotban, korabeli figurák, újságok, magazinok, több száz könyv vagy a replika minihangszerek mellett egy igazi Epiphone Casino és Ringo dobverői. Vannak persze autogramok is például Paul McCartneytől, Klaus Voormanntól, Astrid Kirchherrtől, Julian Lennontól, Pete Besttől, Pattie Boydtól és még van tizenöt, Beatleshez köthető személytől – sorolta Marsi József.