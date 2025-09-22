1 órája
Ezeken a sztorikon a fanok is meglepődnek: naná, hogy Egerből segítették a Ringo-életrajzot
Marsi József könyvet írt a Beatles együttes dobosáról, Ringo Starr-ról, a kiadást a legendás zenekar egri múzeuma támogatta. Az egri Beatles múzeum tulajdonosa szerint szakmailag a világ eddigi legjobb Ringo-életrajza jelent meg Magyarországon.
Idén április 30-án jelent meg a egri Beatles múzeum anyagi támogatásával Marsi József életrajzi könyve Ringo Starr-ról, a legendás Beatles együttes dobosáról. A Ringo 85. születésnapja alkalmából megjelent kötet az első hazai megjelenésű Ringo-könyv, a dobos teljes eddigi életet végigkísérhetjük benne egészen 2025-ig. A két évig készült mű május elején az eladási sikerlista élén állt, mondta el portálunknak a budapesti Marsi József.
A szerző gyerekkora óta, 1987 márciusától rajongója az egykori gombafejűeknek.
– Erre azért emlékszem ennyire jól, mert a televízióban akkor futó Leg... Leg... Leg... című műsorban bemutattak valakit, akit a Világ legnagyobb Beatles rajongója névvel illettek a műsorban. A lélegzetem is elállt attól a hatalmas lemez- és fotógyűjteménytől, ami neki volt, a műsor után pedig a szüleimet faggattam, hogy mi a manó az a Beatles, amiért ennyire lehet rajongani. Még ugyanebben az évben leadta a tévé Paul McCartney One Upon a Long Ago című dalának klipjét is, melynek rádiófelvételét egy hónap alatt legalább ötszázszor meghallgattam és megjelent George Harrison Cloud Nine című lemeze is. Minderre feltette a pontot egy jugoszláv kiadású Rubber Soul című Beatles lemez, amit anyám vett meg nekem 250 forintért, miután napokig nézegettem egy trafik kirakatában, hogy valóban Beatles lemez-e, mivel nem volt ráírva a nevük a borítóra – emlékezett vissza Marsi József.
Az egri Beatles múzeum gyakori vendége a Ringo Starr-könyv szerzője
A Beatles-relikviák gyűjtése nagyjából 2010-től indult, tette hozzá.
– A hang és filmanyagok összegyűjtése is hatalmas falat, ha a Beatlesről beszélünk, de mire a vinyl hanglemez gyűjteményem elérte a 800 darabot, és a CD lemezekkel együtt hozzávetőleg 1300 Beatles-hanghordozóm lett, elkezdtem másfelé is orientálódni. Természetesen nem veszek meg minden apróságot, amire rányomták a The Beatles nevet, de megvan például az Amerikában, 1964-ben gyártott rágógumik sorszámozott fotómellékletének teljes sorozata, egy szintén eredeti 1964-es női Beatles-ruha hibátlan állapotban, korabeli figurák, újságok, magazinok, több száz könyv vagy a replika minihangszerek mellett egy igazi Epiphone Casino és Ringo dobverői. Vannak persze autogramok is például Paul McCartneytől, Klaus Voormanntól, Astrid Kirchherrtől, Julian Lennontól, Pete Besttől, Pattie Boydtól és még van tizenöt, Beatleshez köthető személytől – sorolta Marsi József.
Marsi József írt már könyvet John Lennonról is
A szerző munkái közül 2015-ben jelent meg a Beatles Kódex című dalcentrikus enciklopédia első kiadása, melynek bővített verziója 2022-ben került újra a boltokba.
– Ez a könyv több mint 1100 Beatles dal teljes információját, adatait, háttérsztoriját mutatja be, kiegészítve a mono, sztereó mixek közti különbségekkel, egy több száz lemezes, részletes diszkográfiával, és sok más érdekességgel. Meglehetősen nagy kiadvány lett, a nyomtatott könyv súlya majdnem másfél kiló. Ezen kívül írtam John Lennon utolsó évéről, a Double Fantasy című utolsó lemezének elkészítéséről, az 1981-re tervezett világkörüli turnéjáról az Egy álom vége címmel, továbbá gy könnyed, szórakoztató irodalmat, aminek a 100 Beatles-sztori, amit nem ismersz címet adtam – részletezte a szerző.
Igazi kuriózum: John Lennon 1981-es világkörüli turnéjának tervei Egerben is kaphatók
Az egész világon eddig csak nyolc Ringo Starr-életrajz látott napvilágot a hatvanas évek óta
– A Ringo-könyv inkább életrajz, mintsem regény, hiszen a születésétől egészen idén februárig követhető apró részletességgel az élete, tele olyan meghökkentő és vicces történettel, információval, ami sok keményvonalas rajongót is meglep. A róla szóló könyv úgy jött képbe, hogy Ringo Beatles előtti és utáni pályafutása volt a legismeretlenebb számomra, róla tudtam a legkevesebbet, ami annyira nem is volt meglepő, hiszen, ha 2025 elejétől egészen a hatvanas évekig nézzük visszamenőleg, összesen nyolc Ringo Starr-életrajz látott napvilágot. Kihívás volt az életével foglalkozni, de megérte – tette hozzá Marsi József.
Mivel a Ringóról szóló életrajzi könyvek száma csekély és a dobos saját könyvei is csupán apróbb szemelvényeket tartalmaznak az életéről, ezért a könyv írója több ezer angol nyelvű cikket olvasott el, számtalan mennyiségű archív interjú hanganyagát hallgatta végig, tévéfelvételt nézett meg, hogy megfelelő információkhoz jusson.
A Korál és a Piramis egykori dobosai is beszálltak a munkába
– A dobtechnikával kapcsolatos szakmai kérdésekben olyan elismert magyar dobosokhoz fordultam, mint Dorozsmai Péter, akit a Korál együttesből is ismerhetünk, vagy Köves Miklóshoz, a Piramis egykori dobosához. Peterdi Gábortól, az egri Beatles múzeum tulajdonosától is rengeteg segítséget kaptam, hiszen ő személyesen is beszélgetett Ringóval 2011 júniusában, amikor itt járt Budapesten, akárcsak Hoffmann György, a Blackbirds együttes dobosa, aki szintén szakmai információkkal támogatta a könyvet. Szintén sokat köszönhetek Szabó Attilának, a Csík zenekar oszlopos tagjának, Czutor Zoltánnak és a könyv szakmai lektorainak, Bánosi Györgynek, aki sajnálatosan már nem érhette meg a kiadást, valamint Galló Péternek és Benedek Szabolcsnak – emelte ki Marsi József.
A könyv az Álomgyár Kiadó gondozásában került a boltokba. A könyvbemutatóra is Egerben került sor május 31-én, ahol jelen volt Leslie Cavendish is, a Beatles egykori fodrásza is. A kötet elkészítéséhez szükséges anyagi ráfordítás felét az egri Beatles múzeum támogatta. Peterdi Gábor gyűjtő, a múzeum tulajdonosa elmondta portálunknak, hogy a lehetőségeikhez mérten a kultúra támogatását is küldetésüknek tartják.
A Beatles fodrásza volt az egri születésnap sztárvendége
"Szakmailag is az eddigi legjobb könyvet írta a Beatles dobosáról"
– A könyv témája teljesen kapcsolódik a múzeumhoz. Ringo idei, 85. születésnapja is ráerősített a támogatási szándékunkra, és volt egy egyéni indíttatásom is: 14 évvel ezelőtt Ringóval személyesen találkoztam és beszélgettem. Ringóról nemzetközi szinten is alig van néhány megjelent könyv, és azok minősége sem a legmagasabb. Ismerve Marsi József korábbi munkáit, biztosak voltunk abban, hogy színvonalas kiadvány lesz. Véleményem szerint szakmailag is az eddigi legjobb könyvet írta a Beatles dobosáról azok közül, amelyek jelenleg a világon kaphatók. Végigkíséri az egész eddigi életét, a születésétől egészen az idei esztendőig. Az összes többit ismerem, olvastam is. Az író barátunk eddig magánkiadásban jelentette meg könyveit. Ez volt az első műve, amit szeretett volna országos szinten kiadni, profi kiadóval, hogy lehessen kapni könyvesboltokban, s online lehetőséggel a határainkon túl is. Így aztán nemcsak a mű, de a kiadás is nagy falat volt így. Végül, mondjuk ki őszintén, Marsi József könyve nekünk is egy reklámhordozó. A könyv egyébként nagyon jól fogy, a múzeumunk ajándékboltjában már csak néhány darab van belőle – összegezte Peterdi Gábor.
Pár napja, a beszélgetésünk idején az a néhány darab 3-4 példányt jelentett az eredeti 50-ből. Mint megtudtuk, utánnyomásra nincs anyagi lehetősége sem a szerzőnek, sem a múzeumnak. Ráadásul a kötet nemzetközi reklámja is beindult. A külföldi Beatles-gyűjtők is rácsapnak a magyar nyelvű kiadásra, tette hozzá Peterdi Gábor, hisz gyűjtőként maga is megszerzi az angol mellett a spanyol, német, francia és más nyelvű Beatles-könyveket egyaránt.
Ringo a New York-i koncertjén kapott példányt a könyvből
Marsi József azt is elárulta, hogy elvileg már Ringónak is megvan a magyar nyelvű életrajza.
– Amikor Ringo idén júniusban a New York-i Radio City Music Hallban adott koncertet, az egyik kedves ismerősöm elvitte, és odaadta Ringo biztonsági főnökének, aki megígérte, hogy át fogja adni. Remélem, hogy ez meg is történt. Az év végéig elkészül a könyv angol fordítása is, amit a tervek szerint egy exkluzív ajándékcsomaggal együtt szintén elküldünk Ringónak – foglalta össze Marsi József.
A Beatles-szakíró tervezi George Harrison életrajzának megírását, amely Magyarországon, sajnos, szegényes kínálattal rendelkezik. Eddig legalábbis, tette hozzá Marsi József.
Az egri Beatles-múzeumban rendezték meg a népszerű együttesről szóló könyv bemutatójátDecemberben jelent meg a Beatles együttesről szóló Get Back című kötet.
