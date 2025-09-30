szeptember 30., kedd

Rejtélyes üzenet

Egri buszon találták meg Kinga titkát, fotón az apró, de túl személyes tárgy

Egy hétköznapi buszúton bukkantak rá egy rejtélyes, személyes üzenettel ellátott tárgyra.

Heol.hu

Az Egerben láttam, hallottam. csoportban kérte egy utas az egriek segítségét, ugyanis az Eger-Budapest buszon talált egy személyes üzenettel ellátott tablóképet. A fotó hátoldalán megható szöveg olvasható.

A tablókép hátuljára írt szöveg
Forrás: Egerben láttam, hallottam.

Hihetetlenül aranyos, értékes és gyönyörű lány vagy, ne engedd, hogy kihasználjanak. Okos vagy és szorgalmas, ezt használd ki és ne adj fel az álmaid. Valósítsd meg őket a becsületre méltó kitartásod segítségével. 

A csoportban megosztott felhívást olyan sokan közöltéj újra, hogy végül megtalálták a tablókép tulajdonosát. 

Korábban megírtuk, hogy miután egy egri hölgy talált egy telefont, azonnal jelentette a helyi Facebook csoportban, majd egy napon belül visszakerült jogos tulajdonosához. 

 

 

