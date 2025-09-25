Egy szörfös Barbie baba volt az Egerben felnőtt színésznő első gázsija

Bánovits Vivianne, a Thália Színház társulatának tagja egy Gulyás Anna készítette interjúban többek között egri gyermekkorára is visszaemlékezett. Portálunkon többször beszámoltunk már arról, hogy a színésznő a gyerekkorát Felnémeten töltötte, ott járt általános iskolába, majd az Egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett, és már gyermekszínészként is láthatták a nézők az egri színházban.

Az egri gyermekkoráról is mesélt Bánovits Vivianne az interjúban

Forrás: Juhász Éva

A thalia.hu oldalon megjelent interjúban Gulyás Anna azt írja, hogy Bánovits Vivianne már 5 évesen elkezdte pályafutását az egri Gárdonyi Géza Színházban, gyerekszínész és táncos is volt. Amióta az eszét tudja ezzel szeretett volna foglalkozni, hiszen neki az egész családja ezekben a körökben mozgott. Már beleszületett ebbe, nem volt B opciója, ezért is félt attól, hogy mi van akkor, ha ez az irány nem sikerül. Az egyik kedvenc színházi élménye is a már említett egri színházhoz kapcsolódik. Az egyik legfontosabb darab, ami hatalmas löketet adott számára, a Valahol Európában című előadás volt. Ebben nem vett rész gyerekként, így kívülről volt lehetősége végignézni. Potyogtak a könnyei, és ott érezte először azt, hogy ez az, amit csinálni akar. A színésznő tisztán emlékszik, milyen érzés volt először színpadon állni, írta a szerző.

Az egri gyermekkor már a színház bűvöletében telt

– 5 éves voltam, az előadás előtti napokon nem izgultam, de akkor, mikor már majdnem mennem kellett, na akkor betojtam. Nagymamám fogta a kezemet, és mondta, hogy készüljek, mindjárt mennem kell. Ránéztem, és azt mondtam: lehet, hogy mégsem megyek be. Kiábrándító lesz a válasza, de így szólt: ha bemegyek, megveszi azt a szörfös Barbiet, amit annyira szeretnék. Így aztán bementem, elkezdtem táncolni, és azt éreztem, hogy én ezt még akarom – fogalmazott Bánovits Vivianne Gulyás Anna írásában.

Portálunkon folyamatosan figyelemmel kísérjük az ezer szállal Egerhez kötődő színésznő pályafutását. Legutóbbi beszélgetésünk során kissé elszomorodva hallottuk, hogy mostanában Egerbe valószínűleg látogatóba sem tud jönni. Vivianne elmondta, hogy a kislánya augusztustól bölcsődébe jár, így teljes energiával visszatért a színpadra.