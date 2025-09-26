szeptember 26., péntek

Sebészet

4 órája

Soha nem találkozott még olyannal a nő, mint az egri kórházban

Címkék#munkatárs#Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház#köszönet#egri kórház

Egerben járt kórházban egy nő. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház dolgozóinak mondott hálát egy nő.

Köszönetet mondott egy beteg a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház az egynapos sebészeti csapatának. Megköszönte az egri kórház munkatársainak az ellátást.

Az egri kórház egy napos sebészetén járt a nő Fotó: Berán Dániel/heol.hu
Voltam már több kórházban, de ilyen felkészült, empatikus, a betegek érdekeit mindenek elé helyező orvossal, főnővérrel, ápolónőkkel még nem találkoztam – és nem szeretném kihagyni a takarítószemélyzetet sem, hiszen ők is maximális tisztaságot biztosítottak az itt töltött nap alatt.

- fogalmazott a nő a levélben.  Jó egészséget, kitartást kívánt nekik további munkájukhoz, hogy még sok betegnek tudják megszépíteni a kórházban töltött napjait. 


 

 

