4 órája
Soha nem találkozott még olyannal a nő, mint az egri kórházban
Egerben járt kórházban egy nő. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház dolgozóinak mondott hálát egy nő.
Köszönetet mondott egy beteg a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház az egynapos sebészeti csapatának. Megköszönte az egri kórház munkatársainak az ellátást.
Voltam már több kórházban, de ilyen felkészült, empatikus, a betegek érdekeit mindenek elé helyező orvossal, főnővérrel, ápolónőkkel még nem találkoztam – és nem szeretném kihagyni a takarítószemélyzetet sem, hiszen ők is maximális tisztaságot biztosítottak az itt töltött nap alatt.
- fogalmazott a nő a levélben. Jó egészséget, kitartást kívánt nekik további munkájukhoz, hogy még sok betegnek tudják megszépíteni a kórházban töltött napjait.
