Soha nem találkozott még olyannal a nő, mint az egri kórházban

Voltam már több kórházban, de ilyen felkészült, empatikus, a betegek érdekeit mindenek elé helyező orvossal, főnővérrel, ápolónőkkel még nem találkoztam – és nem szeretném kihagyni a takarítószemélyzetet sem, hiszen ők is maximális tisztaságot biztosítottak az itt töltött nap alatt.