Nem találja a rendelőt? Most videóval segít az egri kórház!
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a betegek szolgálatáért videós tájékoztatón mutatja be, hogy az egyes bejáratain keresztül mely területek közelíthetők meg könnyebben. A videós segítségnyújtás célja, hogy az egri kórházba érkezők könnyebben meg tudják tervezni, milyen útvonal a legideálisabb számukra a kívánt cél eléréséhez.
Az egri kórházban való tájékozódás olykor bonyolultnak tűnhet, főleg, ha az ember fájdalmakkal küzd, nehezen mozog, vagy épp valamelyik szerettéért aggódik és sietne hozzá. Ennek megkönnyítése érdekében az intézmény a saját Facebook oldalára töltött fel egy olyan videós segédletet, mellyel meg kívánják könnyíteni a tájékozódást, s könnyebb útbaigazítást adhat a messzebbről, akár első alkalommal hozzájuk érkező betegeknek.
– Minden bejárat mellé egy térképet is tettünk – tájékoztatnak a videóban.
