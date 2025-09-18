Nem találja a rendelőt? Most videóval segít az egri kórház!

Az egri kórházban való tájékozódás olykor bonyolultnak tűnhet, főleg, ha az ember fájdalmakkal küzd, nehezen mozog, vagy épp valamelyik szerettéért aggódik és sietne hozzá. Ennek megkönnyítése érdekében az intézmény a saját Facebook oldalára töltött fel egy olyan videós segédletet, mellyel meg kívánják könnyíteni a tájékozódást, s könnyebb útbaigazítást adhat a messzebbről, akár első alkalommal hozzájuk érkező betegeknek.

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

– Minden bejárat mellé egy térképet is tettünk – tájékoztatnak a videóban.

