Ezen a napon nem fogad ügyfeleket az egri kormányablak

Az egri kormányablak 2025. szeptember 25-én, csütörtökön – technikai okok miatt – zárva tart - olvasható a Heves Vármegyei Kormányhivatal Facebook bejegyzésében.

Az egri kormányablak egy napig nem fogad majd ügyfeleket.

Forrás: Nagy Balázs/szoljon.hu

A bélapátfalvai és füzesabonyi ügyfélszolgálatok ezen a napon is állnak szíves rendelkezésükre. Az ügyfelek türelmét és megértését kérik - írják.



