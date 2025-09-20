Zárva
43 perce
Ezen a napon nem fogad ügyfeleket az egri kormányablak
Az egri kormányablak egy napig nem fogad majd ügyfeleket.
Az egri kormányablak 2025. szeptember 25-én, csütörtökön – technikai okok miatt – zárva tart - olvasható a Heves Vármegyei Kormányhivatal Facebook bejegyzésében.
A bélapátfalvai és füzesabonyi ügyfélszolgálatok ezen a napon is állnak szíves rendelkezésükre. Az ügyfelek türelmét és megértését kérik - írják.
