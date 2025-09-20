szeptember 20., szombat

Zárva

43 perce

Ezen a napon nem fogad ügyfeleket az egri kormányablak

Címkék#kormányablak#Heves Vármegyei Kormányhivatal#zárva

Az egri kormányablak egy napig nem fogad majd ügyfeleket.

Heol.hu

Az egri kormányablak 2025. szeptember 25-én, csütörtökön – technikai okok miatt – zárva tart  - olvasható a Heves Vármegyei Kormányhivatal Facebook bejegyzésében.

Az egri kormányablak egy napig nem fogad majd ügyfeleket.
Az egri kormányablak egy napig nem fogad majd ügyfeleket. 
Forrás: Nagy Balázs/szoljon.hu

A bélapátfalvai és füzesabonyi ügyfélszolgálatok ezen a napon is állnak szíves rendelkezésükre. Az ügyfelek türelmét és megértését kérik - írják. 

 


 

