Medencéket kell lezárni az egri fürdőben, a vendégek érdekében döntöttek így
Ősszel már kevesebben látogatják a strandokat, mint a forró nyári napokon. Az egri strand nyitvatartása is megváltozik ebben az időszakban, karbantartási munkálatokat is végeznek.
A nyári szezon lezárultával jelentős változások elé néz az Egri Termálfürdő. Mint a Heol.hu-val közölték, 2025. szeptember 15., hétfőtől csökkentett, utószezoni árakkal várják a vendégeket, ezzel is ösztönözve a hűvösebb időszakban való fürdőlátogatást. A szezonon kívüli működéshez igazodva azonban több üzemeltetési változás is életbe lép, valamint változik az egri strand nyitvatartása is.
Szeptember 15-től bezár a Petőfi téri pénztár, így a fürdő kizárólag az Érsekkerti bejáraton keresztül közelíthető meg. A kültéri medencék közül szintén bezárnak a szezonálisan üzemelő csúszda és gyermek-élménymedence is.
Karbantartásokra is lesz idő
Az őszi hónapok lehetőséget adnak az Egri Termálfürdő karbantartási és felújítási munkálatainak elvégzésére, amelyek a szolgáltatások minőségének további emelését szolgálják. A nyári főszezonban több tízezer látogató kereste fel a fürdőt, így a nagy igénybevételt követően most elérkezett a nagytakarítás és a kisebb felújítások ideje.
- A munkálatok első ütemében a kétmedencés fürdőház zárva tart 2025. szeptember 15–18. között, hogy a vendégek az őszi-téli időszakban is kényelmes és esztétikus környezetben pihenhessenek.
- Ezt követően, szeptember 22–23-án a radonos gyógyvizes medencék karbantartása miatt azok sem lesznek látogathatók. Mivel ezek a medencék a Török Fürdő vízellátásához is kapcsolódnak, a Török Fürdő wellness részlege ezeken a napokon szintén zárva lesz.
Az egri strand nyitvatartása is változik
Szeptember 29., hétfőtől már nem használható a versenymedence és változik a fürdő nyitva tartása: a termálfürdő innentől naponta 10 és 18 óra között tart nyitva.
Ezzel párhuzamosan újabb medencék esnek át karbantartáson:
- Szeptember 29. és október 3. között zárva tart a népszerű IV-es számú termálvizes medence,
- Október 6–10. között pedig a felnőtt élménymedence lesz karbantartás alatt. Ez idő alatt csempejavítási és gépészeti munkákat végeznek az Eger Termál Kforint. munkatársai.
A karbantartási munkálatok menetét nagyban befolyásolja az időjárás, ezért a vendégek számára különösen fontos, hogy látogatásuk előtt tájékozódjanak a fürdő hivatalos Facebook-oldalán és weboldalán az aktuálisan elérhető szolgáltatásokról és medencékről.
Megújulva várják vendégeket az őszi-téli szezonban
A nyári időszakban szerzett kedvező vendégélményeket szeretnék tovább erősíteni azzal, hogy az őszi karbantartás után a látogatók még tisztább, kényelmesebb és műszakilag felkészültebb környezetben élvezhetik a pihenést. A fürdő rajongóit arra biztatják, hogy a nyugodtabb őszi-téli hónapokban is keressék fel az Egri Termálfürdőt, ahol már megújult környezet várja őket.
Az egri strand árai az őszi-téli időszakban
Szeptember 15-től a belépőjegyek őszi-téli díjszabása lép életbe. Ekkortól a felnőtt napi belépő 4 600 forint, a gyermek, diák és nyugdíjas jegy 3 700 forint, a délutáni belépő 3 000 forint. Egri lakosok számára a belépő 2 100 forint, az egri nyugdíjas jegy – hétfőn, szerdán és pénteken – 1 300 forint. Az Eger Városkártyával rendelkező felnőttek 1 800 forintért, a diákok és nyugdíjasok 1 300 forintért látogathatják a fürdőt hétköznapokon. A Török Fürdő kiegészítő jegy ára 3 600 forint, a szaunajegy továbbra is 2 000 forint.
Az őszi-téli szezonban a családi jegyek ára: 2 felnőtt és 1 gyermek részére 11 800 forint, 2 felnőtt és 2 gyermek esetén 14 700 forint, 2 felnőtt és 3 gyermek esetén 17 600 forint. Minden további gyermek után 2 900 forint fizetendő.
A bérletárak is módosulnak: a 10 alkalmas felnőtt bérlet 41 600 forint, a 10 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet 33 700 forint, az 50 alkalmas felnőtt bérlet 137 000 forint, a 50 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet 114 000 forint. Az egri lakosok számára a felnőtt 50 alkalmas bérlet 92 000 forint, a diák/nyugdíjas 51 000 forint.
Egyéb szolgáltatások egész évben: értékmegőrzés és hangosbemondás 500 forint, pályabérlet óránként 11 200 forint. A kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze, a napi jegyek a vásárlás napján egyszeri belépésre érvényesek. Az öltözőszekrények 1 000 forint kaució ellenében vehetők igénybe, 20 fő feletti csoportok 10% kedvezményt kapnak. Az Eger Városkártya-kedvezmény vasárnap és munkaszüneti napokon nem érvényes.
