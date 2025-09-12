Medencéket kell lezárni az egri fürdőben, a vendégek érdekében döntöttek így

A nyári szezon lezárultával jelentős változások elé néz az Egri Termálfürdő. Mint a Heol.hu-val közölték, 2025. szeptember 15., hétfőtől csökkentett, utószezoni árakkal várják a vendégeket, ezzel is ösztönözve a hűvösebb időszakban való fürdőlátogatást. A szezonon kívüli működéshez igazodva azonban több üzemeltetési változás is életbe lép, valamint változik az egri strand nyitvatartása is.

Az ősz beköszöntével változik az egri strand nyitvatartása

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Szeptember 15-től bezár a Petőfi téri pénztár, így a fürdő kizárólag az Érsekkerti bejáraton keresztül közelíthető meg. A kültéri medencék közül szintén bezárnak a szezonálisan üzemelő csúszda és gyermek-élménymedence is.

Karbantartásokra is lesz idő

Az őszi hónapok lehetőséget adnak az Egri Termálfürdő karbantartási és felújítási munkálatainak elvégzésére, amelyek a szolgáltatások minőségének további emelését szolgálják. A nyári főszezonban több tízezer látogató kereste fel a fürdőt, így a nagy igénybevételt követően most elérkezett a nagytakarítás és a kisebb felújítások ideje.

A munkálatok első ütemében a kétmedencés fürdőház zárva tart 2025. szeptember 15–18. között, hogy a vendégek az őszi-téli időszakban is kényelmes és esztétikus környezetben pihenhessenek.

Ezt követően, szeptember 22–23-án a radonos gyógyvizes medencék karbantartása miatt azok sem lesznek látogathatók. Mivel ezek a medencék a Török Fürdő vízellátásához is kapcsolódnak, a Török Fürdő wellness részlege ezeken a napokon szintén zárva lesz.

Az egri strand nyitvatartása is változik

Szeptember 29., hétfőtől már nem használható a versenymedence és változik a fürdő nyitva tartása: a termálfürdő innentől naponta 10 és 18 óra között tart nyitva.

Ezzel párhuzamosan újabb medencék esnek át karbantartáson:

Szeptember 29. és október 3. között zárva tart a népszerű IV-es számú termálvizes medence,

Október 6–10. között pedig a felnőtt élménymedence lesz karbantartás alatt. Ez idő alatt csempejavítási és gépészeti munkákat végeznek az Eger Termál Kforint. munkatársai.

A karbantartási munkálatok menetét nagyban befolyásolja az időjárás, ezért a vendégek számára különösen fontos, hogy látogatásuk előtt tájékozódjanak a fürdő hivatalos Facebook-oldalán és weboldalán az aktuálisan elérhető szolgáltatásokról és medencékről.

Megújulva várják vendégeket az őszi-téli szezonban

A nyári időszakban szerzett kedvező vendégélményeket szeretnék tovább erősíteni azzal, hogy az őszi karbantartás után a látogatók még tisztább, kényelmesebb és műszakilag felkészültebb környezetben élvezhetik a pihenést. A fürdő rajongóit arra biztatják, hogy a nyugodtabb őszi-téli hónapokban is keressék fel az Egri Termálfürdőt, ahol már megújult környezet várja őket.