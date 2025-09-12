szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fürdőzés

1 órája

Medencéket kell lezárni az egri fürdőben, a vendégek érdekében döntöttek így

Címkék#karbantartás#Egri Termálfürdő#nyitvatartás#egri strand

Ősszel már kevesebben látogatják a strandokat, mint a forró nyári napokon. Az egri strand nyitvatartása is megváltozik ebben az időszakban, karbantartási munkálatokat is végeznek.

Heol.hu

A nyári szezon lezárultával jelentős változások elé néz az Egri Termálfürdő. Mint a Heol.hu-val közölték, 2025. szeptember 15., hétfőtől csökkentett, utószezoni árakkal várják a vendégeket, ezzel is ösztönözve a hűvösebb időszakban való fürdőlátogatást. A szezonon kívüli működéshez igazodva azonban több üzemeltetési változás is életbe lép, valamint változik az egri strand nyitvatartása is.

Az ősz beköszöntével változik az egri strand nyitvatartása
Az ősz beköszöntével változik az egri strand nyitvatartása
Forrás:   Berán Dániel/Heol.hu

Szeptember 15-től bezár a Petőfi téri pénztár, így a fürdő kizárólag az Érsekkerti bejáraton keresztül közelíthető meg. A kültéri medencék közül szintén bezárnak a szezonálisan üzemelő csúszda és gyermek-élménymedence is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Karbantartásokra is lesz idő

Az őszi hónapok lehetőséget adnak az Egri Termálfürdő karbantartási és felújítási munkálatainak elvégzésére, amelyek a szolgáltatások minőségének további emelését szolgálják. A nyári főszezonban több tízezer látogató kereste fel a fürdőt, így a nagy igénybevételt követően most elérkezett a nagytakarítás és a kisebb felújítások ideje.

  • A munkálatok első ütemében a kétmedencés fürdőház zárva tart 2025. szeptember 15–18. között, hogy a vendégek az őszi-téli időszakban is kényelmes és esztétikus környezetben pihenhessenek.
  • Ezt követően, szeptember 22–23-án a radonos gyógyvizes medencék karbantartása miatt azok sem lesznek látogathatók. Mivel ezek a medencék a Török Fürdő vízellátásához is kapcsolódnak, a Török Fürdő wellness részlege ezeken a napokon szintén zárva lesz.

Az egri strand nyitvatartása is változik

Szeptember 29., hétfőtől már nem használható a versenymedence és változik a fürdő nyitva tartása: a termálfürdő innentől naponta 10 és 18 óra között tart nyitva.

Ezzel párhuzamosan újabb medencék esnek át karbantartáson:

  • Szeptember 29. és október 3. között zárva tart a népszerű IV-es számú termálvizes medence,
  • Október 6–10. között pedig a felnőtt élménymedence lesz karbantartás alatt. Ez idő alatt csempejavítási és gépészeti munkákat végeznek az Eger Termál Kforint. munkatársai.

A karbantartási munkálatok menetét nagyban befolyásolja az időjárás, ezért a vendégek számára különösen fontos, hogy látogatásuk előtt tájékozódjanak a fürdő hivatalos Facebook-oldalán és weboldalán az aktuálisan elérhető szolgáltatásokról és medencékről.

Megújulva várják vendégeket az őszi-téli szezonban

A nyári időszakban szerzett kedvező vendégélményeket szeretnék tovább erősíteni azzal, hogy az őszi karbantartás után a látogatók még tisztább, kényelmesebb és műszakilag felkészültebb környezetben élvezhetik a pihenést. A fürdő rajongóit arra biztatják, hogy a nyugodtabb őszi-téli hónapokban is keressék fel az Egri Termálfürdőt, ahol már megújult környezet várja őket.

A nyáron különleges vendég is érkezett az egyik medencébe, erről itt írtunk:

Az egri strand árai az őszi-téli időszakban

Szeptember 15-től a belépőjegyek őszi-téli díjszabása lép életbe. Ekkortól a felnőtt napi belépő 4 600 forint, a gyermek, diák és nyugdíjas jegy 3 700 forint, a délutáni belépő 3 000 forint. Egri lakosok számára a belépő 2 100 forint, az egri nyugdíjas jegy – hétfőn, szerdán és pénteken – 1 300 forint. Az Eger Városkártyával rendelkező felnőttek 1 800 forintért, a diákok és nyugdíjasok 1 300 forintért látogathatják a fürdőt hétköznapokon. A Török Fürdő kiegészítő jegy ára 3 600 forint, a szaunajegy továbbra is 2 000 forint.

Az őszi-téli szezonban a családi jegyek ára: 2 felnőtt és 1 gyermek részére 11 800 forint, 2 felnőtt és 2 gyermek esetén 14 700 forint, 2 felnőtt és 3 gyermek esetén 17 600 forint. Minden további gyermek után 2 900 forint fizetendő.

A bérletárak is módosulnak: a 10 alkalmas felnőtt bérlet 41 600 forint, a 10 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet 33 700 forint, az 50 alkalmas felnőtt bérlet 137 000 forint, a 50 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet 114 000 forint. Az egri lakosok számára a felnőtt 50 alkalmas bérlet 92 000 forint, a diák/nyugdíjas 51 000 forint.

Egyéb szolgáltatások egész évben: értékmegőrzés és hangosbemondás 500 forint, pályabérlet óránként 11 200 forint. A kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze, a napi jegyek a vásárlás napján egyszeri belépésre érvényesek. Az öltözőszekrények 1 000 forint kaució ellenében vehetők igénybe, 20 fő feletti csoportok 10% kedvezményt kapnak. Az Eger Városkártya-kedvezmény vasárnap és munkaszüneti napokon nem érvényes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu