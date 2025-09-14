Egri táncos hagyta lábnyomát a Broadway-en

Egy lábnyom nem csupán vasba vésett, kőbe helyezett jel, hanem egy hosszú út állomása is, amelyet a közönséggel, kollégákkal, barátokkal, családommal és mindig a szeretett városommal együtt járhattam végig.

- fogalmazott Barta Dóra Facebook-oldalán.

Egri táncos lábnyoma a Broadway-en

Forrás: Barta Dóra / Facebook

Még mindig alig hiszi el, körbenézve milyen impozáns nevek között lehet:

Ez a lábnyom nemcsak az enyém, benne van mindazok támogatása, biztatása és szeretete, akik hittek, hisznek bennem, akiktől tanulhattam, mellettem álltak, és akiknek köszönhetem, hogy a kitartásból és az álmokból valóság lett.

Mint írta, az igazi halhatatlanság nem a kőben, hanem az emberek szívében él: a közös élményekben, az emlékekben, a mosolyokban, a lelki találkozásokban.