Egri táncos hagyta lábnyomát a Broadway-en
A Gárdonyi Géza Színház táncosainak korábbi vezetője idén halhatatlan lett.
Forrás: Barta Dóra / Facebook
Barta Dóra, az egri balettművész, meghatódva és hálával telve állt szombaton a Halhatatlanok sétányán, a pesti Broadway-en.
A táncosnő júniusban bekerült a Halhatatlanok Társulata Örökös Tagjai közé. Most pedig az avaón vett részt.
Egy lábnyom nem csupán vasba vésett, kőbe helyezett jel, hanem egy hosszú út állomása is, amelyet a közönséggel, kollégákkal, barátokkal, családommal és mindig a szeretett városommal együtt járhattam végig.
- fogalmazott Barta Dóra Facebook-oldalán.
Még mindig alig hiszi el, körbenézve milyen impozáns nevek között lehet:
Ez a lábnyom nemcsak az enyém, benne van mindazok támogatása, biztatása és szeretete, akik hittek, hisznek bennem, akiktől tanulhattam, mellettem álltak, és akiknek köszönhetem, hogy a kitartásból és az álmokból valóság lett.
Mint írta, az igazi halhatatlanság nem a kőben, hanem az emberek szívében él: a közös élményekben, az emlékekben, a mosolyokban, a lelki találkozásokban.
