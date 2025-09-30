1 órája
Minden évben érkezik majd 1 milliárd Eger legnagyobb turisztikai attrakciójára
Korábban már szó volt róla, hogy a Kormány támogatja Eger turisztikai fejlesztését. Évente egymilliárd forint érkezik az egri vár felújítására.
Új fejezet kezdődik az egri vár életében! A Kormány támogatásával jövőre elindulhat az egri vár több milliárd forintos megújítása, amely nem csak városunk, hanem hazánk egyik legfontosabb történelmi emlékhelye is - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője.
A 2024 novemberében az ÉKM- t vezető Lázár János miniszter úr és Eger között létrejött megállapodás alapján, a következő 10 évben évi 1 milliárd forint áll rendelkezésre a vár állagmegóvására és helyreállítására. Az első, egymilliárd forintos támogatás már megérkezett, és a munkálatok jövőre megkezdődhetnek.
Megépül az elkerülő – felújításokat jelentett be Lázár János Egerben
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az egri vár fejlesztése folytatódik
Az állagvédelmi feladatok keretében több kiemelt helyszínen kezdődhetnek el jövő év második felében a munkálatok:
- a Tömlöc és a Földbástya,
- a Dézsmapince,
- valamint a vár alsó és felső udvarának rendezése.
Emellett az északi bejárathoz vezető út rekonstrukciójára is sor kerül, amely keretében új parkolók is épülhetnek. Ez a 10 éves program biztosítja, hogy a vár múltját megőrizve a jövőben is méltó módon fogadhassa a látogatókat.
Egri lányt ütött el az autó, belecsapódtak az Érsekkert vaskapujába is – mikor lesz már ennek vége?