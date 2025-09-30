szeptember 30., kedd

Fejlesztés

1 órája

Minden évben érkezik majd 1 milliárd Eger legnagyobb turisztikai attrakciójára

Címkék#egri vár#felújítás#turisztikai fejlesztés#Pajtók Gábor

Korábban már szó volt róla, hogy a Kormány támogatja Eger turisztikai fejlesztését. Évente egymilliárd forint érkezik az egri vár felújítására.

Heol.hu

Új fejezet kezdődik az egri vár életében! A Kormány támogatásával jövőre elindulhat az egri vár több milliárd forintos megújítása, amely nem csak városunk, hanem hazánk egyik legfontosabb történelmi emlékhelye is - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Az egri vár felújítására évente érkezik egymilliárd Fotó: Berán Dániel/heol.hu
 A 2024 novemberében az ÉKM- t vezető Lázár János miniszter úr és Eger között létrejött megállapodás alapján, a következő 10 évben évi 1 milliárd forint áll rendelkezésre a vár állagmegóvására és helyreállítására. Az első, egymilliárd forintos támogatás már megérkezett, és a munkálatok jövőre  megkezdődhetnek.

Az egri vár fejlesztése folytatódik

 Az állagvédelmi feladatok keretében több kiemelt helyszínen kezdődhetnek el jövő év második felében a munkálatok:

  • a Tömlöc és a Földbástya,
  • a Dézsmapince,
  • valamint a vár alsó és felső udvarának rendezése.

 Emellett az északi bejárathoz vezető út rekonstrukciójára is sor kerül,  amely keretében új parkolók is épülhetnek. Ez a 10 éves program biztosítja, hogy a vár múltját megőrizve a jövőben is méltó módon fogadhassa a látogatókat.

fűzte hozzá dr. Pajtók Gábor. 

 

