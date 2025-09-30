Minden évben érkezik majd 1 milliárd Eger legnagyobb turisztikai attrakciójára

Új fejezet kezdődik az egri vár életében! A Kormány támogatásával jövőre elindulhat az egri vár több milliárd forintos megújítása, amely nem csak városunk, hanem hazánk egyik legfontosabb történelmi emlékhelye is - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Az egri vár felújítására évente érkezik egymilliárd Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

A 2024 novemberében az ÉKM- t vezető Lázár János miniszter úr és Eger között létrejött megállapodás alapján, a következő 10 évben évi 1 milliárd forint áll rendelkezésre a vár állagmegóvására és helyreállítására. Az első, egymilliárd forintos támogatás már megérkezett, és a munkálatok jövőre megkezdődhetnek.