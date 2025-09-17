szeptember 17., szerda

Bringa

1 órája

Egy hétre leszámolnak az autókkal Egerben

#Eger Bringa#life projekt#Autómentes nap#önkormányzat

Eger idén is részt vesz az Európai Mobilitási Hét programsorozatában, amelynek egyik legfontosabb eseménye a szeptember 22-i Autómentes nap. A program a HungAIRy LIFE integrált projekt szervezésében valósul meg, középpontba állítva a kerékpározást és a fenntartható közlekedést.

A hét nyitóeseményeként Bringás reggelivel várjuk a biciklivel érkezőket szeptember 22-én, hétfőn reggel 7 és 10 óra között a Dobó téren. A szervezők apró meglepetésekkel és jó hangulattal köszöntik a bringásokat, akik ezzel is példát mutatnak a környezettudatos városi közlekedésből – áll az egri önkormányzat közleményében.

Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek.
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az Autómentes naphoz kapcsolódva az Eger Bringa közösségi bérkerékpár-rendszer egész héten ingyenesen kipróbálható az Eger Bringa applikáción keresztül. A kölcsönzéshez szükséges 8400 forintos letétet a rendszer automatikusan zárolja, majd a használat után visszautalja.

Az Eger Bringa egy modern, fenntartható közlekedési alternatíva, amely:

  • hozzájárul a forgalom és a légszennyezés csökkentéséhez,
  • megfizethető és kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít,
  • a város felfedezését is új élménnyé teszi.

A szolgáltatás kizárólag 14 éven felüliek számára érhető el.

Eger önkormányzata és a HungAIRy LIFE projekt mindenkit arra biztat, hogy próbálja ki az Eger Bringát, és vegyen részt az Autómentes nap programjaiban – hiszen a tisztább levegő és élhetőbb város mindannyiunk közös ügye.

Az Eger Bringa alkalmazás az alábbi linkeken érhető el: 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy biciklis miatt késett másfél órát az egri busz:

 

