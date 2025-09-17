Egy hétre leszámolnak az autókkal Egerben

A hét nyitóeseményeként Bringás reggelivel várjuk a biciklivel érkezőket szeptember 22-én, hétfőn reggel 7 és 10 óra között a Dobó téren. A szervezők apró meglepetésekkel és jó hangulattal köszöntik a bringásokat, akik ezzel is példát mutatnak a környezettudatos városi közlekedésből – áll az egri önkormányzat közleményében.

Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az Autómentes naphoz kapcsolódva az Eger Bringa közösségi bérkerékpár-rendszer egész héten ingyenesen kipróbálható az Eger Bringa applikáción keresztül. A kölcsönzéshez szükséges 8400 forintos letétet a rendszer automatikusan zárolja, majd a használat után visszautalja.

Az Eger Bringa egy modern, fenntartható közlekedési alternatíva, amely: