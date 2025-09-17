1 órája
Egy hétre leszámolnak az autókkal Egerben
Eger idén is részt vesz az Európai Mobilitási Hét programsorozatában, amelynek egyik legfontosabb eseménye a szeptember 22-i Autómentes nap. A program a HungAIRy LIFE integrált projekt szervezésében valósul meg, középpontba állítva a kerékpározást és a fenntartható közlekedést.
A hét nyitóeseményeként Bringás reggelivel várjuk a biciklivel érkezőket szeptember 22-én, hétfőn reggel 7 és 10 óra között a Dobó téren. A szervezők apró meglepetésekkel és jó hangulattal köszöntik a bringásokat, akik ezzel is példát mutatnak a környezettudatos városi közlekedésből – áll az egri önkormányzat közleményében.
Az Autómentes naphoz kapcsolódva az Eger Bringa közösségi bérkerékpár-rendszer egész héten ingyenesen kipróbálható az Eger Bringa applikáción keresztül. A kölcsönzéshez szükséges 8400 forintos letétet a rendszer automatikusan zárolja, majd a használat után visszautalja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Eger Bringa egy modern, fenntartható közlekedési alternatíva, amely:
- hozzájárul a forgalom és a légszennyezés csökkentéséhez,
- megfizethető és kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít,
- a város felfedezését is új élménnyé teszi.
Pattanj bringára és kóstold meg a Dobó téri bringás reggelit!
A szolgáltatás kizárólag 14 éven felüliek számára érhető el.
Eger önkormányzata és a HungAIRy LIFE projekt mindenkit arra biztat, hogy próbálja ki az Eger Bringát, és vegyen részt az Autómentes nap programjaiban – hiszen a tisztább levegő és élhetőbb város mindannyiunk közös ügye.
Az Eger Bringa alkalmazás az alábbi linkeken érhető el:
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy biciklis miatt késett másfél órát az egri busz:
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval
Akciót hirdetett az Aldi, de nincs mire – a vásárlók átverve érzik magukat Egerben