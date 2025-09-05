"Nem értünk egyet a tiszás adóemelési tervvel - minél többet dolgoznánk, annál többet adóznánk?!" + videó

Magyar Péterék a jelenlegi egykulcsos adó helyett progresszív szja-t vezetnének be, amivel már az átlagkeresőket is sújtanák – derült ki egy kiszivárgott tiszás dokumentumból. A tervet a párt vezetői először tagadták, ám belső fórumokon maguk ismerték el, hogy a választás után adóemelésre készülnek. A Tisza-adó az országban szinte mindenkit érint majd – a kérdés, hogy mennyire fog fájni.

Az egykulcsos adó háromkulcsossá változtatásával Magyar Péter minden munkavállaló zsebébe belenyúlna

Forrás: Mediaworks

A botrányt az egyik internetes portál birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetne be a Tisza Párt szinte rögtön az esetleges hatalomra kerülésük után. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.

