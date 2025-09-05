szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

1 órája

"Nem értünk egyet a tiszás adóemelési tervvel - minél többet dolgoznánk, annál többet adóznánk?!" + videó

Címkék#adóemelés#Tisza Pár#tiszás dokumentum#Magyar Péter

Nem kérnek a Gyöngyösön megkérdezett emberek a Tisza Párt által belengetett háromkulcsos adórendszerből. Az egykulcsos adó, a Fidesz-KDNP adórendszere nagyon megkönnyítette az életüket, mondták.

Heol.hu

Magyar Péterék a jelenlegi egykulcsos adó helyett progresszív szja-t vezetnének be, amivel már az átlagkeresőket is sújtanák – derült ki egy kiszivárgott tiszás dokumentumból. A tervet a párt vezetői először tagadták, ám belső fórumokon maguk ismerték el, hogy a választás után adóemelésre készülnek. A Tisza-adó az országban szinte mindenkit érint majd – a kérdés, hogy mennyire fog fájni.

Az egykulcsos adó háromkulcsossá változtatásával Magyar Péter minden munkavállaló zsebébe belenyúlna
Az egykulcsos adó háromkulcsossá változtatásával Magyar Péter minden munkavállaló zsebébe belenyúlna
Forrás: Mediaworks

A botrányt az egyik internetes portál birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetne be a Tisza Párt szinte rögtön az esetleges hatalomra kerülésük után. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egykulcsos adó megváltoztatásával a Tisza Párt sok pénzt venne ki a munkavállalók zsebéből

Portálunk Gyöngyösön járva arra volt kíváncsi, hogyan éreznek megyénk lakosai a belengetett adóemelési csomag egyre pontosabb ismerete után. Kíváncsiak voltunk, vajon mennyire érinti őket érzékenyen, hogy átver a Tisza?

Egy kisgyermekeket nevelő fiatal házaspár kihangsúlyozta, hogy nem értenek egyet a Tisza Párt adóemelési tervével.

– A családunknak ez komoly anyagi kiesést jelentene. Ahogyan a Fidesz-KDNP kormány a családpolitikáját kialakította, az nagyon megkönnyítette az életünket, javított az életszínvonalunkon. Ez a tervezett háromkulcsos adórendszer komoly szinten visszavetné a családokat, de a gazdaságot is. Az ember azért dolgozik, hogy előre haladjon, fejlődjön. Minél többet fogunk dolgozni, annál többet fogunk adózni? – fogalmazott a fiatal házaspár.

Egy gyöngyösi édesapa rámutatott, hogy a Tisza Párt elképzelése szerinti adóemelés esetén a munkavállalóknak kevesebb pénz maradna a zsebében.

– Ez az összeg terjedhet néhány tízezer forinttól akár több százezer forintig is. Én nagyon szeretném, ha a Fidesz-KDNP adórendszere megmaradna – szögezte le a gyöngyösi édesapa.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu