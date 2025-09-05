1 órája
"Nem értünk egyet a tiszás adóemelési tervvel - minél többet dolgoznánk, annál többet adóznánk?!" + videó
Nem kérnek a Gyöngyösön megkérdezett emberek a Tisza Párt által belengetett háromkulcsos adórendszerből. Az egykulcsos adó, a Fidesz-KDNP adórendszere nagyon megkönnyítette az életüket, mondták.
Magyar Péterék a jelenlegi egykulcsos adó helyett progresszív szja-t vezetnének be, amivel már az átlagkeresőket is sújtanák – derült ki egy kiszivárgott tiszás dokumentumból. A tervet a párt vezetői először tagadták, ám belső fórumokon maguk ismerték el, hogy a választás után adóemelésre készülnek. A Tisza-adó az országban szinte mindenkit érint majd – a kérdés, hogy mennyire fog fájni.
A botrányt az egyik internetes portál birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetne be a Tisza Párt szinte rögtön az esetleges hatalomra kerülésük után. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.
Minden munkaképes állampolgár bankszámlája megcsappanna a Tisza-adó miatt
Az egykulcsos adó megváltoztatásával a Tisza Párt sok pénzt venne ki a munkavállalók zsebéből
Portálunk Gyöngyösön járva arra volt kíváncsi, hogyan éreznek megyénk lakosai a belengetett adóemelési csomag egyre pontosabb ismerete után. Kíváncsiak voltunk, vajon mennyire érinti őket érzékenyen, hogy átver a Tisza?
Egy kisgyermekeket nevelő fiatal házaspár kihangsúlyozta, hogy nem értenek egyet a Tisza Párt adóemelési tervével.
– A családunknak ez komoly anyagi kiesést jelentene. Ahogyan a Fidesz-KDNP kormány a családpolitikáját kialakította, az nagyon megkönnyítette az életünket, javított az életszínvonalunkon. Ez a tervezett háromkulcsos adórendszer komoly szinten visszavetné a családokat, de a gazdaságot is. Az ember azért dolgozik, hogy előre haladjon, fejlődjön. Minél többet fogunk dolgozni, annál többet fogunk adózni? – fogalmazott a fiatal házaspár.
Egy gyöngyösi édesapa rámutatott, hogy a Tisza Párt elképzelése szerinti adóemelés esetén a munkavállalóknak kevesebb pénz maradna a zsebében.
– Ez az összeg terjedhet néhány tízezer forinttól akár több százezer forintig is. Én nagyon szeretném, ha a Fidesz-KDNP adórendszere megmaradna – szögezte le a gyöngyösi édesapa.
