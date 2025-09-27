szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Nézz este az ég felé, s olyat láthatsz, melyet csak ritkán – égi tüneményben gyönyörködhetünk Hevesből

A csillagászat szerelmesei a szeptember 27-ei napnyugtát követően ismét egy együttállásban gyönyörködhetnek, ha az időjárás is engedi. A növekvő Hold, mely azon az estén 29%-os megvilágítottságú lesz, a Skorpió legfényesebb csillagával, az Antares-szel alkot majd látványos párost a délnyugati horizont fölött.

Makó-Szabó Diána

Mint azt a Svábhegyi Csillagvizsgáló internetes oldalának cikke írja, szabad szemmel is megfigyelhető együttállást láthatunk szeptember 27-én szombaton este fél 8-kor, amikor is Holdunk D betű alakját imitáló, „dagadó” sarlója a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, az Antares közelébe ér. Mivel az együttállás viszonylag korán, este 19:30-kor következik be, és szabad szemmel is megfigyelhető, akár még gyerekek, avagy csillagászati tapasztalattal, illetve távcsővel nem rendelkező felnőttek számára is érdekes lehet a látvány. A Hold sarlója fényesen ragyog majd a délnyugati horizont felett, így ha megtaláltuk, könnyedén felismerhetjük felette az Antares narancssárga fénykorongját. Mindenkit biztatunk tehát a megfigyelésre ezen a remélhetőleg még nem túlságosan hideg, ámde már őszies estén!

Érdemes lesz szombat este az eget kémlelni. Bár távcső nem kell majd a jelenség észleléséhez, a várható felhősödés miatt nagyon résen kell lenni, ha az együttállást látni akarjuk. Képünk illusztráció.
Érdemes lesz szombat este az eget kémlelni. Bár távcső nem kell majd a jelenség észleléséhez, a várható felhősödés miatt nagyon résen kell lenni, ha az együttállást látni akarjuk. Képünk illusztráció.
Fotó: Kállai Márton

– Az együttállás kb. egy órával napnyugta után, este fél 8-kor következik be, talán érdemes lehet összekapcsolni a naplemente megtekintésével is. Ezután pazar látványt nyújthat a Hold látványa, és szintén megfigyelésre érdemes a Skorpió csillagkép legyező alakú aszterizmusa, amelyet a legtöbbször a horizont közelében láthatunk. A legyező közepén foglal helyet a csillagkép legfényesebb csillaga, a 0,9 magnitúdós látszó fényességű Antares, amelyből háromfelé ágazik a csillagképet formázó skorpió farka. A csillagkép önmagában is szép és érdekes, ezúttal azonban fűszerezi azt égi kísérőnk üdítő jelenléte – teszi hozzá a tudományos cikk.

A Hold és az Antares együttállása

A várható időjárás az együttállás idején

A HungaroMet előrejelzése szerint szombat estétől vasárnap reggelig északkelet felől magasabb szinteken egyre vastagabb felhőzet érkezik, így nagyrészt felhős idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Kevés helyen gyenge csapadék előfordulhat.  

 

 

