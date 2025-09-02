57 perce
Nemzetközi sportélmények az egri egyetemen
Számos tehetséggondozó programban vesz részt az egri egyetem. Részt vett az EKKE az European Universities Games programján is.
Mint megírtuk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a 2024/25-ös tanévben több eredményes tehetséggondozó és tudományos projektet valósított meg. Ezek nemcsak a hallgatók kutatási kompetenciáit fejlesztették, hanem aktívan hozzájárultak a természettudományok népszerűsítéséhez és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyteremtéséhez is. Több projektre is nyertek támogatást, például az EKKE European Universities Games részvételre is 2 millió 750 ezer forinttal. Az EUSA, vagyis az Európai Egyetemi Sportszövetség (European University Sports Association) egy 1999-ben alapított, non-profit ernyőszervezet, amely 40 európai ország egyetemi sport szövetségeit fogja össze. Célja, hogy előmozdítsa, koordinálja és fejlessze az egyetemi sportéletet Európa-szerte.
Főbb feladatai:
• Egyetemi Európa-bajnokságok (EUC) és az Egyetemi Európa Játékok (EUG) megszervezése és lebonyolítása
• Egyetemi sportélet fejlesztése
• Kapcsolattartás a nemzetközi sportszervezetekkel, például a FISU-val (Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség)
• Oktatási és fejlesztési programok indítása (pl. edzőképzés, sportvezetők képzése)
• Esélyegyenlőség, egészséges életmód és aktív polgárság előmozdítása a sport révén
Az EUSA által szervezett események – különösen az Egyetemi Európa-bajnokságok és az Egyetemi Európa Játékok – lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók saját sportágukban nemzetközi szinten mérjék össze tudásukat más európai egyetemek sportolóival. A részvétel nem csak sportolóként, de önkéntesként, szervezőként vagy akár sportújságíróként is lehetséges. Ez kiváló lehetőség a személyes és szakmai fejlődésre, például:
• Kommunikációs készségek
• Csapatmunka
• Vezetői tapasztalat
• Nyelvi fejlődés
Az események során a hallgatók más országokból érkező fiatalokkal találkozhatnak, barátságokat köthetnek, új kultúrákat ismerhetnek meg – ez pedig túlmutat a sporton. Az EUSA jelenléte és versenyrendszere motivációt adhat a hallgatóknak, hogy aktívan sportoljanak az egyetem alatt is. Az edzők számára a nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre, új módszerek megismerésére, illetve más országok szakembereivel való kapcsolatépítésre. Az EUSA-eseményeken való sikeres szereplés nemcsak a sportolót, de az edzőt és az intézményt is elismeréshez juttathatja, ami hosszú távon hozzájárulhat a sportprogram fejlesztéséhez. A versenyek lehetőséget kínálnak arra is, hogy az edzők nemzetközi szakmai kapcsolatokat építsenek, amelyeket később képzések, csereprogramok vagy közös projektek során is hasznosíthatnak. Az EUSA-események presztízse motiválhatja a fiatal sportolókat, ami növelheti az edzők által vezetett csapatok színvonalát, valamint az utánpótlás-nevelés sikerességét.
Az EUSA nem csupán sporteseményeket szervez: egy komplex, európai szintű közösség, amely a sport révén támogatja a hallgatók testi-lelki fejlődését, a nemzetközi kapcsolatok kiépítését és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést. Az egyetemi sport az EUSA által egy olyan platformmá válik, ahol az eredményesség, az együttműködés, az egészséges életmód, valamint az európai értékek egyszerre érvényesülhetnek – hallgatók és edzők számára egyaránt.
2025 augusztusában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sportolói ismételten képviselték intézményünket az EUSA Combat Championships nemzetközi egyetemi sporteseményen, amelyet idén Varsóban (Warsaw) rendeztek meg. Az eseményen három küzdősportban – kickbox, judo és karate – álltak rajthoz hallgatóink, ezzel is öregbítve egyetemünk hírnevét. A lengyel főváros kiváló házigazdának bizonyult: modern sportlétesítmények, profi szervezés és magas színvonalú verseny fogadta az Európa-szerte érkező sportolókat. A rendezvény az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) égisze alatt zajlott, és több mint 30 ország egyetemi sportolói mérték össze tudásukat.
- írták a beszámolóban.
Összesen 10 fő vett részt a versenyen, sportáganként a következő bontásban:
• Kickbox: 3 versenyző
• Judo: 4 versenyző
• Karate: 3 versenyző
- A részvétel nemcsak sportteljesítmény szempontjából volt meghatározó, hanem közösségépítő és személyiségfejlesztő élményként is szolgált hallgatóink számára. A nemzetközi versenyeken való részvétel elősegíti a sport iránti elkötelezettség mélyítését, valamint ösztönzi a jövőbeli sportolói és edzői karrierek elindulását. Köszönetet mondunk az Egyetem vezetésének, a Sporttudományi Intézetnek, valamint a felkészítő edzőknek és támogatóknak, akik lehetővé tették a részvételt ezen a rangos eseményen.
