Tehetséggondozás, tudomány, önismeret - zajlott az élet az egri egyetemen az elmúlt 1 évben
Az EKKE a 2024/25-ös tanévben több eredményes tehetséggondozó és tudományos projektet valósított meg. Ezek nemcsak a hallgatók kutatási kompetenciáit fejlesztették, hanem aktívan hozzájárultak a természettudományok népszerűsítéséhez és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyteremtéséhez is.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) az előző tanévben több eredményes tehetséggondozó és tudományos projektet valósított meg, amelyek nemcsak a hallgatók kutatási kompetenciáit fejlesztették, hanem aktívan hozzájárultak a természettudományok népszerűsítéséhez és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyteremtéséhez is. A programok a Nemzeti Tehetség Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósultak meg, melyre összesen 16 millió 9 ezer forint támogatást kapott az egyetem
Hell Miksa Vetélkedő megrendezését 3 millió forinttal támogatták. A diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztése céljából a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont immár tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Hell Miksa Vetélkedőt a Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően. Az egyre népszerűbbé váló versenyen idén rekordszámú diák – közel 2000 hazai és határon túli tanuló – mérte össze tudását fizika és csillagászat témakörökben.
- A verseny első négy hónapjában minden résztvevő egy ingyenes, interaktív tárlatvezetésekkel és planetáriumi előadással egybekötött felkészítő programon vehetett részt a Csillagvizsgálóban. Az ezt követő két hónapban zajlottak az online selejtezők, amelyek a tárgyi tudás mellett a digitális készségeket is fejlesztették. Az országos döntőre április 11-én került sor Egerben, egy egész napos program keretében: délelőtt elméleti tesztek, délután kísérleti mérések várták a versenyzőket. A programot fizika-kémia show, közös ebéd és az Érseki Palota megtekintése színesítette, majd egy ünnepélyes díjátadó zárta. A verseny megvalósításában a versenybizottság tagjai – Dr. Vida József, Dr. Benczik Izabella, Dr. Murányi Zoltán és Herenik Gábor –, valamint a feladatírók, Vasné Tana Judit, Dr. Ujfaludi László és Zoller Gábor működtek közre - írták.
Az 1945: vég és kezdet középiskolás történelem verseny megrendezését 1 millió 459 ezer forinttal támogatták. Az EKKE Történelemtudományi Intézete a 2011/2012-es tanév óta minden évben megrendezi középiskolások számára szóló tanulmányi versenyét, amelynek célja a történelem iránti érdeklődés elmélyítése és a tehetségek kibontakoztatása.
- A 2024/2025-ös tanévben a verseny központi témája a második világháború befejezésének 80. évfordulójához kapcsolódva „1945: vég és kezdet” címmel került meghirdetésre. A megmérettetés három írásbeli fordulóból állt, amelyek során a diákok széleskörű történelmi ismereteikről és elemzőképességükről adhattak számot. Ezt követően a legjobb kilenc csapat jutott a szóbeli döntőbe, amelyre 2025 áprilisában került sor. A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta: a 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. közötti időszakban 1 millió 459 ezer forint állt a szervezők rendelkezésére. A támogatásnak köszönhetően a résztvevők színvonalas feladatokkal és méltó körülmények között mérhették össze tudásukat – ezúton is hálásan köszönjük a segítséget! - részletezték.
Sikerrel zárult az EKKE Bölcsészettudományi és Művészeti Kar NTP-HHTDK-24 pályázat keretében 2,9 millió Ft támogatásból megvalósított „Komplex bölcsészettudományi és művészeti TDK tehetséggondozó programja.” A pályázati program fő célja az EKKE BMK-n és jogutódjaiban működő TDK-műhelyek általános működésének segítése, valamint az új hallgatók bevonása volt a hallgatói kutatói és művészeti (alkotó/előadói) tevékenységbe. A már aktív hallgatókat nyolc különböző témájú 20 órás kurzus lebonyolításával, a tudományos és művészeti alkotótevékenység anyagszükségletének fedezésével, tudásbázis-bővítéssel, kötetlen beszélgetések, előadások, rendezvények szervezésével, koncerttel és az alkotások disszeminációjának támogatásával segítették. A TDK-műhelyekben sikerült az egymást támogató közösségi környezet megteremtése. A program eredményessége az ITDK-k statisztikájában is egyértelműen megnyilvánult: az őszi intézményi TDK fordulóból 41 pályamunka jutott tovább a 37. OTDK-ra, a tavaszi ITDK fordulóból 16 pályamunka jutott tovább immár a 38. OTDK-ra. A középiskolások bevonásával megvalósított programok is sikeresek voltak, a visszajelzések alapján többen is kedvet kaptak egy-egy elmélyültebb kutatáshoz.
A Természettudományi Karon működő 6 tehetségműhely által elnyert "Tehetségfejlesztő programok az Eszterházy Károly katolikus Egyetem TTK TDK tehetségműhelyeiben" című, 2 millió 700 ezer forintos pályázat keretein belül rengeteg érdekes előadás és foglalkozás színesítette a TDK munkában részt vevő, illetve a TDK munka iránt érdeklődő hallgatók tudományos attitűdjeinek fejlesztését. Az előadások kínálatai között szerepeltek biológiai, borászati földtudományi, környezettudományi és kémiai tudományterületekről egyetemi tananyagon túlmutató szakmai előadások, érdekes és izgalmas terepgyakorlatok. Az adott szakterületekhez kötődő különböző előadásokon a résztvevő szakközépiskolás és egyetemi hallgatók betekintést nyerhettek a tudományos munka érdekességeibe, rejtelmeibe, szépségeibe.
Karrierépítés – az önismeret és az önmegvalósítás útvesztőiben - A Kepes György Szakkollégium a 2024/25-ös tanév szakmai programját a pályázat program alapján valósította meg. A 3 millió 200 ezer forintos forrásból a következők valósultak meg az egyetem tájékoztatása szerint:
Célunk volt, hogy szakszemináriumok, előadások, foglalkozások keretében hasznos tudáshoz jussanak tagjaink az ön- és társismeret, stressz- és konfliktuskezelés, a pályaválasztás, a kiégés és újrakezdés útvesztőiben, a karrierépítésben és a tehetség kibontakoztatásban. A tréningek, a közösségi programok a csoportdinamika javítását, az együttműködést és a társadalmi felelősségvállalást erősítették. A hallgatói kutatói klubban az önformálás filozófiai-etikai gyakorlatainak megismerése révén a mindennapi létezés esztétikáján elmélkedtünk. Pályaorientációs foglalkozásainkba középiskolásokat is bevontunk, míg a tagjaink számára mentorprogramot szerveztünk a szakmai és alkotómunkájuk fejlesztésére. Az alkotásaikkal eljutottak az OTDK-ra, az OMDK-ra. A pályaműveket további alkotásokkal együtt önálló kiállításon mutatták be, melynek megnyitójára a Szakkollégiumi Nap keretében került sor. Év végére elkészült a műveket tartalmazó kiadványunk is. A program nyújtotta lehetőséggel élve a szakmai programokat és a mindennapi szakkollégiumi életet segítő eszközöket is tudtunk vásárolni.
