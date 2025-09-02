Tehetséggondozás, tudomány, önismeret - zajlott az élet az egri egyetemen az elmúlt 1 évben

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) az előző tanévben több eredményes tehetséggondozó és tudományos projektet valósított meg, amelyek nemcsak a hallgatók kutatási kompetenciáit fejlesztették, hanem aktívan hozzájárultak a természettudományok népszerűsítéséhez és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyteremtéséhez is. A programok a Nemzeti Tehetség Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósultak meg, melyre összesen 16 millió 9 ezer forint támogatást kapott az egyetem

A Hell Miksa Vetélkedő Fotó: Beküldött

Hell Miksa Vetélkedő megrendezését 3 millió forinttal támogatták. A diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztése céljából a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont immár tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Hell Miksa Vetélkedőt a Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően. Az egyre népszerűbbé váló versenyen idén rekordszámú diák – közel 2000 hazai és határon túli tanuló – mérte össze tudását fizika és csillagászat témakörökben.

- A verseny első négy hónapjában minden résztvevő egy ingyenes, interaktív tárlatvezetésekkel és planetáriumi előadással egybekötött felkészítő programon vehetett részt a Csillagvizsgálóban. Az ezt követő két hónapban zajlottak az online selejtezők, amelyek a tárgyi tudás mellett a digitális készségeket is fejlesztették. Az országos döntőre április 11-én került sor Egerben, egy egész napos program keretében: délelőtt elméleti tesztek, délután kísérleti mérések várták a versenyzőket. A programot fizika-kémia show, közös ebéd és az Érseki Palota megtekintése színesítette, majd egy ünnepélyes díjátadó zárta. A verseny megvalósításában a versenybizottság tagjai – Dr. Vida József, Dr. Benczik Izabella, Dr. Murányi Zoltán és Herenik Gábor –, valamint a feladatírók, Vasné Tana Judit, Dr. Ujfaludi László és Zoller Gábor működtek közre - írták.

Az 1945: vég és kezdet középiskolás történelem verseny megrendezését 1 millió 459 ezer forinttal támogatták. Az EKKE Történelemtudományi Intézete a 2011/2012-es tanév óta minden évben megrendezi középiskolások számára szóló tanulmányi versenyét, amelynek célja a történelem iránti érdeklődés elmélyítése és a tehetségek kibontakoztatása.