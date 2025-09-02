Heves vármegye legdrágább ingatlanjai után következzenek a pénztárcabarát lehetőségek. Utánajártunk az Ingatlan.com segítségével Heves vármegye nagyobb településein eladó ingatlanjainak, mutatjuk, mennyire kell a zsebedbe nyúlnod, hogy tiéd legyen egy kisebb, olcsóbb lak.

Ennyiért új kocsit sem veszel - ezek Heves vármegye legolcsóbb eladó házai

Forrás: Kallus György

Eger

A város külterületén (Almár-Fehérhegyen) található a Szőlővirág utca és a Sport utca környékén egy nyaraló, melyet 7 millió forintért megtölthetsz élettel.

Ebbe a nyaralóba bármikor elvonulhatsz, ha meguntad Eger zaját

Forrás: Ingatlan.com

A ház földszinti része 30 négyzetméter, ahol van egy 9 négyzetméteres terasz is. A tetőtere 21 négyzetméter, pincéje 15 négyzetméter. A villany be van vezetve a házba. A fűtés kályhával oldható meg. Közvetlenül a telek nagykapuja előtt található egy kút is. A telken kialakításra került egy kültéri zuhanyzó és van kint egy WC is.

Az ingatlan per és tehermentes.

Heves vármegye több településén is találhatunk olcsó, eladó ingatlanokat

Hatvan

A lista elején egy 55 négyzetméteres házikó áll, amiről nem lelhető fel túl sok információ. A leírásából annyi kiderül, hogy Hatvan külterületi részén található, egyszobás ingatlan. Az egyetlen fotója alapján elmondható róla, hogy ez nem egy mai építmény, nincs szép állapotban. Van egy nagy kertje is, azonban ez a ház biztosan felújításra szorul.

Ezt kapod 5.5 millióért Hatvanban

Forrás: Ingatlan.com

Az ingatlan 5.5 millió forintba kerül.

Gyöngyös

A város ingatlanjai között a legolcsóbb találat nem egy teljes ház, csak annak egy szelete. A belvárosától 5 perc sétára, a Petőfi úton, csendes zsellérközben vált eladóvá egy tulajdoni lap szerint osztatlan közös tulajdon részeként kialakított 45 négyzetméteres házrész, külön kis kertrésszel, és külön bejárattal.

3.9 millió forint ez a házrész Gyöngyösön

Forrás: Ingatlan.com

Közlekedőn kívül két lakószoba, étkezős konyha, kamra, és fürdőszoba került kialakításra. Víz és villanyközmű ellátás rendelkezésre áll. A nyílászárók hagyományos fa tok és szárnyszerkezetes ablakok, fűtést kályha látja el. Az épület egésze felújítandó.

A kétszobás helyiséget 3.9 millióért lehet megvenni.

Füzesabony

1981 és 2000 között építették ezt a három plusz egy szobás házat, melynek telekterülete 600 négyzetméter, a ház alapterülete pedig 70 négyzetméter.