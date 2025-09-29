1 órája
Egri lányt ütött el az autó, belecsapódtak az Érsekkert vaskapujába is – mikor lesz már ennek vége?
Jövőre életbe lép az új KRESZ, amely nemcsak az autósokat, hanem az e-rollereseket is érinti. Az elektromos roller gyakran vitatott közlekedési eszköz, sok balesetet okoz, és a gyalogosok közlekedését is megnehezíti, ezért indokolt a szigorúbb szabályozás. Erről kérdeztük az egri oktatót is, aki megerősítette, hogy gyakran találkozik helytelenül közlekedő rolleresekkel.
Jövőre új szabályok vonatkoznak az elektromos rollerekre is – a KRESZ módosítása két kategóriába sorolja ezeket a járműveket. Az alacsonyabb, legfeljebb 25 km/órás sebességre képes rollereket már 12 éves kortól lehet használni, és ezekkel a járdán, a kerékpárúton vagy az úttesten is lehet majd közlekedni, a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartásával. A nagyobb sebességre képes, erősebb vagy nehezebb rollereket viszont motoros járműként kezeli az új szabályozás. Ezek vezetéséhez már jogosítvány, kötelező biztosítás és bukósisak is szükséges lesz, emellett kizárólag közúton lehet majd közlekedni velük – a járdát és a kerékpárutat tilos lesz használni.
Az új szabályozás pontosan meghatározza, milyen típusú elektromos rollerekkel közlekedhetünk, és azokat hová sorolják majd a KRESZ-ben
A kisebb teljesítményű, úgynevezett „könnyű e-rollerek” azok az eszközök, amelyek legfeljebb 1000 wattos motorral rendelkeznek, 35 kilogrammnál nem nehezebbek, és sík úton önerejükből nem haladják meg a 25 km/órás sebességet. Ezek legalább kétkerekűek, és a vezetőjük állva használja őket - írja a Teol.
A szabályok szerint ezek a rollerek a kerékpárokhoz hasonló elbírálás alá esnek majd: 12 éves kortól lehet rájuk felpattanni, a használatukhoz nem kell jogosítvány, viszont kötelező lesz a világítás és a megfelelő védőfelszerelés – például bukósisak – viselése is ajánlott.
A nagyobb, erősebb e-rollerek ezzel szemben már a segédmotoros kategóriába tartoznak. Ezek 1000 wattnál erősebbek, 35 kilónál nehezebbek, vagy gyorsabban haladnak, mint 25 km/óra. Ezeknél már kötelező lesz a bukósisak, biztosítást is kell kötni rájuk, és kizárólag közúton lehet majd közlekedni velük – tilos lesz gyalogos- vagy kerékpárútra, járdára, illetve kerékpársávra hajtani. A szabályozás alapján a maximális sebességük 40 km/órában van meghatározva -
Rengeteg balesetet okoznak
Korábban is írtunk róla, hogy az iskolakezdéssel egy időben érezhetően megszaporodtak a rolleres balesetek. Egy gyöngyösi születésű mentős is megosztotta velünk tapasztalatait: volt olyan eset is, amikor valaki ittas állapotban szenvedett súlyos balesetet, és nyílt lábszártöréssel kellett ellátni.
Megkérdeztük a Family Autósiskola vezető oktatóját is, tapasztal-e a mindennapokban szabálytalanul vagy veszélyesen közlekedő rollereseket.
Az elektromos roller viszonylag új közlekedési eszköz, de mostantól hivatalosan is külön járműkategória lesz belőle az új KRESZ szerint. Bizonyos teljesítmény felett már vezetői engedély is kell majd hozzá. A tapasztalataim alapján azt látom, hogy ezek a járművek sokkal kisebb helyen is elférnek, mint például egy bicikli, és gyakran gyorsabban is közlekednek annál. Az a gond, hogy szinte bárhol megjelennek velük: járdán, kerékpárúton, úttesten – ahol éppen kedvük tartja. Én magam nap mint nap találkozom veszélyesen rollerezőkkel. Olyanokat is látok, akik ketten utaznak egyetlen rolleren, és minden szabályt figyelmen kívül hagyva cikáznak keresztbe-kasul. Mivel hangtalanul jönnek, és kis helyeken is könnyedén átférnek, szerintem ezek a járművek sokkal balesetveszélyesebbek, mint elsőre gondolnánk.
-mondta el Petz Zoltán kérdésünkre.
Augusztus végén egy lányt gázoltak a Sas útnál, a roller teljesen megrongálódott.
A kovácsoltvas kapuba csapódott elektromos rollerrel egy férfi nem is olyan régen.
