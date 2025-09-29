Egri lányt ütött el az autó, belecsapódtak az Érsekkert vaskapujába is – mikor lesz már ennek vége?

Jövőre új szabályok vonatkoznak az elektromos rollerekre is – a KRESZ módosítása két kategóriába sorolja ezeket a járműveket. Az alacsonyabb, legfeljebb 25 km/órás sebességre képes rollereket már 12 éves kortól lehet használni, és ezekkel a járdán, a kerékpárúton vagy az úttesten is lehet majd közlekedni, a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartásával. A nagyobb sebességre képes, erősebb vagy nehezebb rollereket viszont motoros járműként kezeli az új szabályozás. Ezek vezetéséhez már jogosítvány, kötelező biztosítás és bukósisak is szükséges lesz, emellett kizárólag közúton lehet majd közlekedni velük – a járdát és a kerékpárutat tilos lesz használni.

Jövő évtől kötelező lehet a sisak viselése az elektromos rollereken

Forrás: Hatlaczki Balázs/Pesti Srácok

Az új szabályozás pontosan meghatározza, milyen típusú elektromos rollerekkel közlekedhetünk, és azokat hová sorolják majd a KRESZ-ben

A kisebb teljesítményű, úgynevezett „könnyű e-rollerek” azok az eszközök, amelyek legfeljebb 1000 wattos motorral rendelkeznek, 35 kilogrammnál nem nehezebbek, és sík úton önerejükből nem haladják meg a 25 km/órás sebességet. Ezek legalább kétkerekűek, és a vezetőjük állva használja őket - írja a Teol.

A szabályok szerint ezek a rollerek a kerékpárokhoz hasonló elbírálás alá esnek majd: 12 éves kortól lehet rájuk felpattanni, a használatukhoz nem kell jogosítvány, viszont kötelező lesz a világítás és a megfelelő védőfelszerelés – például bukósisak – viselése is ajánlott.

A nagyobb, erősebb e-rollerek ezzel szemben már a segédmotoros kategóriába tartoznak. Ezek 1000 wattnál erősebbek, 35 kilónál nehezebbek, vagy gyorsabban haladnak, mint 25 km/óra. Ezeknél már kötelező lesz a bukósisak, biztosítást is kell kötni rájuk, és kizárólag közúton lehet majd közlekedni velük – tilos lesz gyalogos- vagy kerékpárútra, járdára, illetve kerékpársávra hajtani. A szabályozás alapján a maximális sebességük 40 km/órában van meghatározva -

Rengeteg balesetet okoznak

Korábban is írtunk róla, hogy az iskolakezdéssel egy időben érezhetően megszaporodtak a rolleres balesetek. Egy gyöngyösi születésű mentős is megosztotta velünk tapasztalatait: volt olyan eset is, amikor valaki ittas állapotban szenvedett súlyos balesetet, és nyílt lábszártöréssel kellett ellátni.