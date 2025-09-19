Ha itt laksz eddig kell várnod - kiderült, mikor érkeznek az nyugdíjasok élelmiszer utalványai

Szeptember 1-jén elindult a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok postázása. A hivatalos közlés szerint a kézbesítés irányítószámok emelkedő sorrendjében zajlik, és várhatóan nagyjából hat hét alatt ér véget. Ez az időrend azonban csak általános iránymutatás: a részletes ütemterv nem nyilvános.

Milyen sorrendben érkezhetnek az időseknek szóló élelmiszer-utalványok?

A Posta hallgat az ütemezésről

A Penzcentrum.hu megkereste a Magyar Postát, hogy megtudjuk, pontosan mely térségekben kezdődött meg a kézbesítés, és mikorra várhatók a további szállítások. A társaság mindössze annyit közölt, hogy „biztonsági okokból nem áll módunkban részleteket megosztani”.

Az egyetlen hivatalos kapaszkodó, hogy a Posta tájékoztatása szerint a több mint 2,3 millió jogosultnak 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesítik vagy megkísérlik kézbesíteni az utalványokat, az irányítószámok növekvő rendjében.

Hogyan következtethetünk a sorrendre?

Magyarországon az irányítószámok földrajzi logikát követnek, így nagyjából megjósolható, mely térségek kerülhetnek előbb vagy később sorra – de ez csak feltételezés, a valóság ettől eltérhet.

Az irányítószámok a földrajzi logikát követik

A fentiek alapján erre a sorrendre következtethetünk:

Elsőként várható: Budapest (1xxx) és Pest megye (2xxx) – például 1011, 1117, 1183 vagy Vác, Gödöllő, Érd.

Következő lépcső: Kelet- és Északkelet-Magyarország (3xxx–4xxx) – Miskolc, Eger, Debrecen, Nyíregyháza.

Majd Dél-Magyarország (5xxx–6xxx) – Kecskemét, Szeged, Békéscsaba.

Ezután Dél-Dunántúl (7xxx) – Pécs, Kaposvár.

Végül Nyugat- és Északnyugat-Magyarország (8xxx–9xxx) – Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely.

Amit mindenképpen érdemes tudni az élelmiszer-utalványok érkezéséről:

Az utalványok ajánlott levélként érkeznek.

A kézbesítés teljes folyamata legfeljebb hat hétig tarthat.

Aki október 15-ig nem kapja meg a küldeményt, érdeklődjön a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál vagy a Magyar Postánál.

Bár a kézbesítés irányítószámok szerinti sorrendben történik, a tényleges ütemezést továbbra is csak a Magyar Posta ismeri – az itt leírt sorrend ezért csupán becslés, nem hivatalos menetrend.