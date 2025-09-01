szeptember 1., hétfő

Nem csak bevásárlásra jó a 30 ezres utalvány: bónuszt is kapnak a hevesi nyugdíjasok

Címkék#Lidl#Aldi#élelmiszer utalvány#nyugdíjas#akció

Máris kedvezményt kínálnak az áruházak! A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa most a Lidlben és az Aldiban többet ér, kuponokkal kiegészítve.

Heol.hu

A posta hétfőn kezdte meg a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítését, de máris két nagy áruházlánc ösztönzi a vásárlókat, hogy náluk váltsák be azokat. A postások szeptember 1. és október 15. között viszik ki az utalványokat, amelyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszerek vásárlására. Az utalványokat a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, henteseknél, zöldségeseknél, piacokon és őstermelőknél egyaránt be lehet váltani. Az Aldi és a Lidl ráadásul kuponokkal kedveskedik a nyugdíjas vásárlóknak, akik náluk költik el az utalványt. Természetesen a kuponokhoz bizonyos értékhatár teljesítése szükséges — nézzük, melyik áruház mit kínál.

élelmiszer-utalvány, nyugdíjasok, ALDI, LIDL
Élelmiszer-utalvány? Lidl és Aldi kuponnal kedveskedik a nyugdíjas vásárlóknak
Forrás: Origo.hu

Az Aldi extra kupont ad azoknak, akik élelmiszer-utalványukkal vásárolnak

Az Aldi sajtóközleménye szerint áruházaikban többet ér a nyugdíjasoknak járó utalvány: azok, akik legalább 8000 forint értékben vásárolnak és a fizetéshez akár csak részben élelmiszer-utalványt használnak, 1000 forint értékű Aldi-kupont kapnak. A kupon bármely magyarországi Aldi-üzletben felhasználható, bármilyen termék vásárlásához.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig elérhető a pénztáraknál, és 2025. szeptember 1. és november 30. között váltható be. Így nemcsak élelmiszerekre és háztartási tisztítószerekre, hanem akár a karácsonyi bevásárlásokhoz is használható.

A Lidl is kuponnal kedveskedik a nyugdíjasoknak

A Világgazdaság arról számolt be, hogy a Lidl kuponos akciót indított: szeptember 4-től azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben vásárolnak az utalvány felhasználásával valamelyik Lidl üzletben, 500 forint értékű Lidl-kuponnal jutalmazzák.

Az 500 forintos kupon december 31-ig használható fel bármely Lidl áruházban, egy beváltásnál a vásárlás értékének legalább 500 forintnak kell lennie, és vásárlásonként csak egy kupon váltható be. A kupon tulajdonosának azt tekintik, aki birtokolja a kupont – áll az akció részleteiben, amelyet a Lidl akciós újságában is közzétettek.

 

 

