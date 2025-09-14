2 órája
Szektások, sátánisták közelében sétált a siroki urbexes – megdöbbentő felvételek
Lendér Norbert siroki urbexes visszaemlékezett a franciaországi kalandjaira. Vérfagyasztó pillanatokról számolt be Norbi, amikor Párizsban egy elhagyatott helyet látogatott meg.
Lendér Norbertről többször írtunk már a Heol.hu-n, nemrég Olaszországban kalandozott, ahol a hegy lejtőjén járt csapatával az Etna kitörésekor. Korábban felfedezték a párizsi alagútrendszer egy részét is, ahova idén is visszatért és beszámolt közösségi oldalán. Amennyiben kíváncsi vagy erre az elhagyatott helyre, tarts velünk!
Elhagyatott hely Párizs alatt – titkokkal és veszélyekkel teli labirintus
Hatvan méterrel Párizs alatt egy titokzatos világ rejtőzik, ahová nem mindenki mer lemerészkedni. Ez a hely 6 millió ember maradványainak végső nyughelye. Az egész egy hatalmas útvesztő, amely hivatalosan 300 kilométer hosszú, de Norbi olyan információra bukkant, hogy a külső részekkel együtt akár 1000 kilométert is kitehet. A labirintusszerű hálózat szűk folyosókból áll, ahová térkép nélkül lemerészkedni kész öngyilkosság lenne – szerencsére az urbexes csapatnak az évek során sikerült beszereznie egyet.
Ide a félelem is testőrrel jár, durva helyre merészkedett a siroki urbexes
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Megfelelő tudás, felszerelés és magabiztosság nélkül senkinek se ajánlja Norbi, hogy lemerészkedjen erre a helyre.
Milyen veszélyek leselkednek odalenn ? Különböző világnézetű emberek! Például Szektások, Sátánisták, Boszorkányok és egyéb fanatikus emberek. Most lehet hogy páran nevetnek, de volt hogy mi nem nevettünk amikor a távolból kántáló tömeget hallottunk és amire oda értünk hűlt helyük se volt ..Vagy amikor az egyik teremben kapucnis pulcsiban piros lámpával lehajtott fejjel találtunk embereket. De azt is mondhatnám amikor körülbelül 10 drogos fiatal el állta az utunk és közölték hogy innen nem mehetünk tovább... nyilván tovább mentünk – fogalmazott Lendér Norbert a Facebook-bejegyzésben.
Emberi koponyákkal, áldozati oltárokkal találkozott a siroki felfedező Párizs utcái alatt
Amikor a mélység próbára tesz mindenkit
Mindezek mellett a magas vízállás is veszélyes lehet, mert az egyenetlen talajon könnyen bokatörés történhet, vagy akár egy rejtett, víz alatti kútba is beleeshetsz, amit nem látsz. Az eltévedés esélye pedig nagyon nagy, még térképpel is, hiszen szinte minden járat egyforma. Míg lent tartózkodsz, a lámpa is merül és ha ez bekövetkezik, jobb ha imádkozol. Ha ez még nem lenne elég, ott van a feszült hangulat is, ami akkor alakul ki, amikor a csapat már fáradt, sáros és vizes, és kezd elegük lenni az egészből. Ilyenkor a stressz könnyen problémákat okozhat: lankad a figyelem, mindenki siet, és egyszer csak megtörténik a baj.
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Medencéket kell lezárni az egri fürdőben, a vendégek érdekében döntöttek így