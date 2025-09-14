Szektások, sátánisták közelében sétált a siroki urbexes – megdöbbentő felvételek

Lendér Norbertről többször írtunk már a Heol.hu-n, nemrég Olaszországban kalandozott, ahol a hegy lejtőjén járt csapatával az Etna kitörésekor. Korábban felfedezték a párizsi alagútrendszer egy részét is, ahova idén is visszatért és beszámolt közösségi oldalán. Amennyiben kíváncsi vagy erre az elhagyatott helyre, tarts velünk!

Vérfagyasztó pillanatokról számolt be Norbi, amikor Párizsban egy elhagyatott helyet látogatott meg

Forrás: Lendér Norbert/Facebook

Elhagyatott hely Párizs alatt – titkokkal és veszélyekkel teli labirintus

Hatvan méterrel Párizs alatt egy titokzatos világ rejtőzik, ahová nem mindenki mer lemerészkedni. Ez a hely 6 millió ember maradványainak végső nyughelye. Az egész egy hatalmas útvesztő, amely hivatalosan 300 kilométer hosszú, de Norbi olyan információra bukkant, hogy a külső részekkel együtt akár 1000 kilométert is kitehet. A labirintusszerű hálózat szűk folyosókból áll, ahová térkép nélkül lemerészkedni kész öngyilkosság lenne – szerencsére az urbexes csapatnak az évek során sikerült beszereznie egyet.