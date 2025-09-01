szeptember 1., hétfő

Gyász

Díszpolgárát gyászolja Eger

Címkék#Dr Lőkös István#elhunyt#professzor

Szomorú napra ébredt ma az egri közélet: a nemrégiben Pro Agria Életmű díjjal is kitüntetett, a magyar tudományos és irodalmi élet nagy alakja elhunyt.

Novemberben lett volna 92 éves a most elhunyt Egerben élő professzor, akinek életműve oktatási, tudományos és könyvszerzői tekintetben is rendkívül gazdag. Tudósként a horvát, a szlovén és a szerb irodalom és a magyar irodalom kapcsolatait szorosabbra fűző állhatatos tevékenysége kiemelkedő, melyet 2022-ben Cs. Szabó László emlékdíjjal is elismertek.

Lőkös István elhunyt
Elhunyt dr. Lőkös István, az egész város búcsúzik tőle. Képünk a 90. születésnapja előtt nem sokkal készült.
Fotó: Gál Gábor

Dr. Lőkös István Egerben született, és felnémeti gyökereit mindvégig büszkén vállalta. Halálhíre az egész város számára veszteség.

Idén augusztus 20-án Pro Agria díjjal is elismerték munkásságát, melyről akkor így írtunk: „Pro Agria” Életmű díjat kapott Dr. Lőkös István irodalomtörténész, aki az egri főiskolán, majd a debreceni egyetemen tanított. Több mint negyven kötete jelent meg, a horvát nyelvű irodalom kutatója, műfordítója. 

Az elhunyt tudós igen gazdag életművet hagyott örökül

Korábbi portrénkban a tudományos útjára tekintettünk vissza, melyben arról is írtunk, hogy számos kitüntetése között a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje (2003) és a Horvát Hajnalcsillag Érdemrend (2018) lehet a legrangosabb. A tanár úr a horvát nyelvű irodalom értő kutatójaként, műfordítójaként 2000 óta a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja is volt.

Irodalmár életútja példaértékű: tanárként, kutatóként, tudósként és emberként egyaránt maradandót alkotott. Munkásságát idén „Pro Agria” életműdíjjal ismerte el Eger városa – emlékezett meg az elhunyt professzorról dr. Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő. – Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük.

 

 

