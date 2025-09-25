Gyász
49 perce
Bajtársukat gyászolják az egri tűzoltók
Elhunyt Bánkúti József, aki 1994 és 2011 között az egri tűzoltóság állományában szolgált. A megbecsült gépjárművezetőt pénteken kísérik utolsó útjára.
Bánkúti József 1994-ben szerelt fel az egri hivatásos tűzoltóság állományába, gépjárművezetőként szolgált, majd tizenhét év szolgálat után 2011-ben távozott a szervezettől – közölte lapunkkal Nagy Csaba, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
Végső búcsúztatása 2025. szeptember 26-án 14:30 órakor, a parádi temetőben lesz.
