Gyász

49 perce

Bajtársukat gyászolják az egri tűzoltók

Elhunyt Bánkúti József, aki 1994 és 2011 között az egri tűzoltóság állományában szolgált. A megbecsült gépjárművezetőt pénteken kísérik utolsó útjára.

Heol.hu

Bánkúti József 1994-ben szerelt fel az egri hivatásos tűzoltóság állományába, gépjárművezetőként szolgált, majd tizenhét év szolgálat után 2011-ben távozott a szervezettől – közölte lapunkkal Nagy Csaba, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

Végső búcsúztatása 2025. szeptember 26-án 14:30 órakor, a parádi temetőben lesz. 

 

