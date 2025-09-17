1 órája
Ezért kellett 200 kiló ételt kidobni Hevesben – sokkoló ellenőrzési eredmények
Idén nyáron a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos akciót indított a vendéglátóhelyek vizsgálatára. Az ellenőrzés Heves vármegyét sem kerülte el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok munkatársaival együtt a vendéglátóhelyek működését, a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokat vizsgálta az idén nyáron országos akció keretében. A szakemberek 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt, valamint csaknem 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból – összegezte kiadott közleményében a hatóság. Kíváncsiak voltunk arra, az ellenőrzésekből mennyi jutott Heves vármegyére, s azok milyen eredménnyel zárultak.
Mint írták, a Heves vármegyei kollégák összesen 101 vendéglátóhelyet ellenőriztek a nyári kiemelt ellenőrzési időszakban. Hét esetben kellett tevékenység korlátozást elrendelni, súlyos élelmiszer biztonsági és higiénés hiányosságok miatt. Több mint 200 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból, amelyek közül a legtöbb lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nyomonkövethetetlen volt.
A kiszabott bírság összege eddig mintegy 4,5 millió forint, de több esetben az eljárás még nem zárult le.
A leggyakoribb problémák a higiéniai feltételek hiányából adódtak. Sok helyen nem biztosították a higiénikus kézmosás feltételeit, előfordult a dolgozók egészségügyi alkalmasságának hiánya, valamint hiányosságok mutatkoztak a fogyasztók tájékoztatásában is – különösen az élelmiszerekben előforduló allergének és mesterséges színezékek feltüntetésével kapcsolatban.
Összességében tehát a Heves vármegyében végzett ellenőrzések eredményei rávilágítottak arra, hogy bár sok helyen megfelelően működnek a vendéglátóegységek, még mindig akadnak olyan súlyos hiányosságok, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét, és azonnali hatósági beavatkozást tesznek szükségessé.
