Ezért kellett 200 kiló ételt kidobni Hevesben – sokkoló ellenőrzési eredmények

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok munkatársaival együtt a vendéglátóhelyek működését, a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokat vizsgálta az idén nyáron országos akció keretében. A szakemberek 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt, valamint csaknem 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból – összegezte kiadott közleményében a hatóság. Kíváncsiak voltunk arra, az ellenőrzésekből mennyi jutott Heves vármegyére, s azok milyen eredménnyel zárultak.

Higiéniai problémákat is feltártak az ellenőrzések során Forrás: MW

Mint írták, a Heves vármegyei kollégák összesen 101 vendéglátóhelyet ellenőriztek a nyári kiemelt ellenőrzési időszakban. Hét esetben kellett tevékenység korlátozást elrendelni, súlyos élelmiszer biztonsági és higiénés hiányosságok miatt. Több mint 200 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból, amelyek közül a legtöbb lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nyomonkövethetetlen volt.