Újabb iskolák alkalmazzák az egri egyetem forradalmi pedagógiai módszerét + galéria

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) által kidolgozott Komplex Alapprogramot alkalmazó iskolák köre évről évre bővül. Szeptember 24-én ünnepélyes keretek közt adták át az intézményeknek a KAPOCS- és Élménysuli-címet a Líceum Kápolnájában. A KAPOCS- és Élménysuli iskolahálózat egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy összefogja a Komplex Alapprogramot megvalósító intézményeket, és szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében.

Az EKKE rektora a KAPOCS és Élménysuli címátadókon Fotó: Szántó György/heol.hu

Az eseményt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy "ismét bővült az Eszterházy-család". A rektor felidézte, az elmúlt 250 évben kisebb megszakításokkal mindig folyt Egerben pedagógusképzés, ezalatt az idő alatt összesen mintegy 50 ezer pedagógus szerzett oklevelet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és jogelőd intézményeiben.