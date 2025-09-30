1 órája
Újabb iskolák alkalmazzák az egri egyetem forradalmi pedagógiai módszerét + galéria
Az egri egyetem pedagógiai programját egyre több iskola alkalmazza, minden évben több tucat intézmény csatlakozik. Újabb 25 iskola kapott KAPOCS- és Élménysuli-címet.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) által kidolgozott Komplex Alapprogramot alkalmazó iskolák köre évről évre bővül. Szeptember 24-én ünnepélyes keretek közt adták át az intézményeknek a KAPOCS- és Élménysuli-címet a Líceum Kápolnájában. A KAPOCS- és Élménysuli iskolahálózat egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy összefogja a Komplex Alapprogramot megvalósító intézményeket, és szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében.
Az eseményt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy "ismét bővült az Eszterházy-család". A rektor felidézte, az elmúlt 250 évben kisebb megszakításokkal mindig folyt Egerben pedagógusképzés, ezalatt az idő alatt összesen mintegy 50 ezer pedagógus szerzett oklevelet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és jogelőd intézményeiben.
Büszkék vagyunk erre az örökségre, amelyet őrzünk és továbbviszünk. Ennek elismeréséül nyerte el az egyetem 2023-ban a Magyar Örökség díjat, majd az Év Egyeteme 2025 címet kultúra- és művészetpártolás kategóriában. Nem túlzás azt mondani, hogy az Eszterházy a pedagógusképzés fellegvára, hiszen 2014-ben itt indult el a Komplex Alapprogram kidolgozása, amely egyaránt alkalmas hátrányok kompenzálására és tehetséggondozásra is. 2019-től pedig a pedagógusképzés új, gyakorlat- és értékközpontú modelljének a kialakítását koordinálja az egyetem, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy országos szintre fogják kiterjeszteni
- összegezte az eredményeket Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona.
Eredményesebbé teszi az oktatást az egri egyetem által fejlesztett Komplex Alapprogram
A rektor háláját fejezte ki a partnerintézmények vezetőinek, dolgozóinak, a pedagógushallgatók mentorainak, akikkel együttműködik az egyetem mind a KAPOCS-hálózatban, mind az új pedagógusképzési modell terén. "Ez egy szép szövetség, ez egy szép történet." - fogalmazott. Az átadón az EKKE Gyakorlógimnáziumának kamarakórusa lépett fel, ezzel is ünnepibbé téve a hangulatot.
Élménysuli és KAPOCS címeket adtak át
Dr. habil. Révész László, az EKKE Pedagógusképző Központjának főigazgatója elmondta, már mintegy 800 iskolában, 13.800 pedagógus alkalmazza a Komplex Alapprogram pedagógiai módszertanát, mely így összesen közel 250.000 kisdiákot ér el. Ezután röviden bemutatta az újfajta, gyakorlat- és értékközpontú pedagógusképzési modell főbb jellemzőit, továbbá a központ által tartott szakmai napok, kiadványok jelentőségét. A főigazgató beszámolt KAP továbbfejlesztéséről, melynek keretében a hitéleti nevelés témaköreit és módszertanát is kidolgozták, tesztelték az elmúlt években.
KAPOCS- és Élménysuli-címek átadása az egri egyetemenFotók: Bóta Zoltán/Heol.hu
A Komplex Alapprogramot 2014-ben az ágazatért felelős minisztérium felkérésére kezdték el kidolgozni az Eszterházy vezetésével, és 2018 óta jelentős hatást gyakorol a köznevelési intézményrendszer különböző szakaszaira. A program egységes rendszerbe foglalja a pedagógiai gyakorlatban eddig használt, differenciált fejlesztést támogató módszereket, hatékonyan alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató, és ezáltal a tanulási motivációt növelő programokat. Célja, hogy olyan új módszereket emeljen be a mindennapi pedagógiai, tanítási gyakorlatba, melyekkel a tanulás élményszerűvé válik: a tanuló aktív, alkotó részese lesz a tanulási folyamatnak.
Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, mely az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élményén keresztül valósul meg. A program bevezetése (2018) óta az ország különböző pontjain több mint 800 intézmény alkalmazta a KAP nevelési-oktatási programját, s a csatlakozó iskolák száma folyamatosan nő. Most ez a 25 intézmény kapta meg a címet:
|Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
|Baja
|Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
|Mezőnyárád
|Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
|Budapest
|Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
|Debrecen
|Füzes Utcai Általános Iskola
|Tatabánya
|Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola
|Győrvár
|Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
|Törökszentmiklós
|Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola
|Karcag
|Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium
|Mohács
|Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
|Mezőtúr
|Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola
|Püspökladányi
|Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola
|Répcelak
|Szegedi Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola
|Szeged
|Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
|Tárnok
|Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
|Újfehértó
|Hernádi Általános Iskola
|Hernád
|Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája
|Kalocsa
|Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
|Kalocsa
|Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája
|Komló
|Monori Kossuth Lajos Általános Iskola
|Monor
|Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
|Sárbogárd
|Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Autista Tagintézménye
|Eger
|Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
|Gyöngyös
|Szegedi Fekete István Általános Iskola
|Szeged
|Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
|Köröm
