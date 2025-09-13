55 perce
Ne parázz, győzd le a félelmedet! - így többen élhetik meg az újabb világnapot
Szeptember 13. idén az elsősegélynyújtás világnapja. Az elsősegélynyújtás elméleti alapjainak ismerete javul a magyar lakosság körében, de a cselekvést sokszor akadályozza a félelem és bizonytalanság.
Szeptember második szombatja évente az elsősegélynyújtás világnapja. A 16 európai ország kezdeményezésére létrejött világnaphoz kapcsolódóan az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az egyszerű életmentő beavatkozások fontosságára hívja fel a figyelmet a weboldalán.
– A mentők évente több tízezer olyan esettel találkoznak, ahol a beteg élete az elsősegélynyújtók bátorságán és talpraesettségén múlhat. Ilyen helyzet lehet egy erős vérzéssel járó sérülés, egy félrenyelt falat okozta fulladás, vagy akár egy újraélesztés is. Egy nyomókötés, egy Heimlich fogás, vagy az újraélesztő mellkasi nyomások alkalmazása életet ment, de egyes esetekben, például erős mellkasi fájdalomnál a gyors mentőhívás a legfontosabb, mivel szívinfarktus esetén a legkisebb időveszteség is végzetes lehet. A már félmillió ember által használt, ingyenes Életmentő applikáció nem csak a gyors segélyhívásban segít, hanem hasznos elsősegély ismereteket is tartalmaz, ezért a letöltését a szakemberek mindenki számára ajánlják – írja a mentok.hu oldal.
Dr. Czakler Éva, az OMSZ Alapítvány kuratóriumi alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa évről évre tájékoztatja portálunkat arról, hogy az edukációs kampányuk elemeként évente nyilvánosan elérhető tesztekkel vizsgálják meg, mennyire felkészült a magyar lakosság a legfontosabb elsősegélynyújtási, újraélesztési eljárásokból. A főorvos szerint általánosságban javuló tendencia figyelhető meg az elsősegélynyújtás, az újraélesztés elméleti elsajátításában. Akadnak ugyanakkor területek, ahol hiányos a tesztet kitöltők tudása.
Merjünk cselekedni baj esetén, életet menthetünk vele, mondja a mentőorvos
Az elsősegélynyújtás során gyakran a laikus kezében van a beteg élete
– Rendkívül fontos, hogy akár ismeretlenül is számíthassunk egymásra a bajban. Az első három-öt perc a kritikus időintervallum az újraélesztés szempontjából, ebben az időszakban szinte bizonyos, hogy a közelben csakis laikus lehet, és ilyenkor a szó szoros értelmében az ő kezében van a beteg élete, amíg ki nem érkeznek a mentők. A laikus újraélesztés is életet menthet, és egy ilyen helyzetben le kell tudnunk győzni a félelmeinket, nem szabad engednünk, hogy a bizonytalanság az életmentés útjába álljon. Az elsősegélynyújtás, az újraélesztés alapjai a Nagy Elsősegély Teszt, illetve Szép Mentés! teszt révén elsajátíthatók. Mindkét felmérésünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a pontos információkat már a kitöltés során átadja, ezért minden válasz után ellenőrizhető, jó volt-e az, a helyes válasz pedig részletesen kifejtve olvasható. Az alapítványunk két másik oktatóanyaga is a laikus mentés tudnivalóiról szól, ezek a Tartsd életben! - Újraélesztés egyszerűen és gyorsan, illetve a Ne parázz, sokkolj! - Újraélesztés defibrillátorral című kisfilmek – részletezte már korábban dr. Czakler Éva.
