Ne parázz, győzd le a félelmedet! - így többen élhetik meg az újabb világnapot

Szeptember második szombatja évente az elsősegélynyújtás világnapja. A 16 európai ország kezdeményezésére létrejött világnaphoz kapcsolódóan az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az egyszerű életmentő beavatkozások fontosságára hívja fel a figyelmet a weboldalán.

Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés helyes módja gyakorlással sajátítható el

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– A mentők évente több tízezer olyan esettel találkoznak, ahol a beteg élete az elsősegélynyújtók bátorságán és talpraesettségén múlhat. Ilyen helyzet lehet egy erős vérzéssel járó sérülés, egy félrenyelt falat okozta fulladás, vagy akár egy újraélesztés is. Egy nyomókötés, egy Heimlich fogás, vagy az újraélesztő mellkasi nyomások alkalmazása életet ment, de egyes esetekben, például erős mellkasi fájdalomnál a gyors mentőhívás a legfontosabb, mivel szívinfarktus esetén a legkisebb időveszteség is végzetes lehet. A már félmillió ember által használt, ingyenes Életmentő applikáció nem csak a gyors segélyhívásban segít, hanem hasznos elsősegély ismereteket is tartalmaz, ezért a letöltését a szakemberek mindenki számára ajánlják – írja a mentok.hu oldal.

Dr. Czakler Éva, az OMSZ Alapítvány kuratóriumi alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa évről évre tájékoztatja portálunkat arról, hogy az edukációs kampányuk elemeként évente nyilvánosan elérhető tesztekkel vizsgálják meg, mennyire felkészült a magyar lakosság a legfontosabb elsősegélynyújtási, újraélesztési eljárásokból. A főorvos szerint általánosságban javuló tendencia figyelhető meg az elsősegélynyújtás, az újraélesztés elméleti elsajátításában. Akadnak ugyanakkor területek, ahol hiányos a tesztet kitöltők tudása.