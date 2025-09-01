szeptember 1., hétfő

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Eltűnt egy mezőkeresztesi édesanya, kislányával indult el vásárolni, azonban azóta nem tért haza.

Heol.hu

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Többek közt írtunk: egy eltűnt édesanyáról; egy rettenetes buszbalesetről; Eger legdrágább házáról, valamint arról, hogy mely kérdéseken buknak el a legtöbben a KRESZ vizsgán. 

Extrém ritka autó tört rommá a Mátrában, többen megsérültek a balesetben
Forrás: Ládi László

1. Kiderült, milyen BMW okozta a mátrai buszbalesetet

2. Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze

3. Többen megsérültek a mátrai buszbalesetben, videón mutatjuk a helyszíni káoszt

4. Ez Eger legdrágább háza! A hatoslottó nyereménye is kevés, hogy megvedd

5. Járvány terjedése miatt született szigorú döntés Gyöngyösön

6. Családanyát öltek meg fényes nappal Gyöngyös belvárosában, a tettes elmenekült

7. Megdöbbentő, mi történt záráskor a Dobó téri Food Truck Show-n, kétségbeesetten fordultak az egriekhez

8. Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt

9. Ezeken a kérdéseken buknak el a legtöbben a KRESZ vizsgán, te tudod a helyes választ? Teszteld a tudásod!

10. Tragikus hirtelenséggel elhunyt az egri egyetem egykori tanára

 

