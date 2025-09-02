1 órája
Megdöbbentő, mi történt az Egerben nyaraló párral, amikor a bazilikánál sétált – most a lányuk kér segítséget
Az Egerben láttam, hallottam. csoportban nem ritkák az elveszett tárgyakról szóló bejegyzések – és szerencsére az sem, hogy ezek végül visszakerülnek a tulajdonosukhoz. Mindez azt mutatja, még mindig sok becsületes ember él köztünk.
Az Egerben láttam, hallottam. Facebook-csoportban vasárnap kora délután osztottak meg egy történetet, amely azonnal felkeltette a közösség figyelmét. Egy békéscsabai család értékes és érzelmi szempontból is fontos karkötőt veszített el az egri bazilika közelében, ami így eltűnt. A kommentekből kiderült, hogy hasonló esetekben gyakran előfordul, hogy az eltűnt tárgyak végül visszakerülnek – rámutatva, hogy a tisztesség és segítőkészség ma is él a közösségben.
Eltűnt karkötő a bazilika környékén – a család a közösség segítségét kéri
A család elmondása szerint a nő a férjétől kapott karkötőt sétáltatás közben hagyta el 13:30 és 14:00 óra körül.
Nem csupán anyagi értéke van, hanem érzelmi is, hiszen a férjemtől kaptam
– írta a bejegyzésben. Az elvesztett ékszert csak később vették észre, amikor már nem volt a közelükben.
A történethez tartozik, hogy a séta idején mögöttük haladt egy férfi kerékpárral, aki a földet nézve, lassan haladt, majd miután „megtalálta, amit keresett”, szó nélkül továbbment. „Szomorú, hogy az emberekben nincs annyi tisztesség, hogy megkérdezzék, nem az előtte haladó vesztett-e el valamit” – fogalmazott az anya.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Találtál egy igazolványt? Ezt semmiképp se tedd vele!
A család bízik benne, hogy a történetet látja az a férfi – vagy valaki, aki látta az esetet – és a karkötő visszakerülhet. A bejegyzésben felhívják a figyelmet, hogy a karkötőt Békéscsabára várják vissza.
Minden segítséget köszönünk, még egy apró információ is sokat jelenthet
– írták.
Meglátta a képet a talált telefonon és azonnal jelentette - ilyen is csak Egerben történhet
A kommentelők is megosztották saját sztorijukat
— Pont ma olvastam, hogy találtak egy telefont a Bazilikánál, és meglett a tulaj is - írta az egyik hozzászóló.
— Én az élelmiszer boltban hagytam el a pénztárcámat, amiben a fizetésem volt. Mikor vissza mentem, már vártak, és mikor megmondtam milyen színű, meg is kaptam. De volt olyan is, hogy amikor a biztosítóhoz mentem, egy tele brifkót találtam és rögtön oda adtam a hölgynek, hogy biztos vissza jön érte aki otthagyta - fogalmazott egy másik kommentelő a poszt alatt.
A kommentek arra is rávilágítanak, hogy még mindig élnek közöttünk olyan becsületes emberek, akik visszaadják mások elveszett tulajdonát.
Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó