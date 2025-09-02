szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt, megtaláltatott

1 órája

Megdöbbentő, mi történt az Egerben nyaraló párral, amikor a bazilikánál sétált – most a lányuk kér segítséget

Címkék#segítség#bazilika#eltűnt

Az Egerben láttam, hallottam. csoportban nem ritkák az elveszett tárgyakról szóló bejegyzések – és szerencsére az sem, hogy ezek végül visszakerülnek a tulajdonosukhoz. Mindez azt mutatja, még mindig sok becsületes ember él köztünk.

Heol.hu

Az Egerben láttam, hallottam. Facebook-csoportban vasárnap kora délután osztottak meg egy történetet, amely azonnal felkeltette a közösség figyelmét. Egy békéscsabai család értékes és érzelmi szempontból is fontos karkötőt veszített el az egri bazilika közelében, ami így eltűnt. A kommentekből kiderült, hogy hasonló esetekben gyakran előfordul, hogy az eltűnt tárgyak végül visszakerülnek – rámutatva, hogy a tisztesség és segítőkészség ma is él a közösségben.

Bazilika, eltűnt karkötő
Az eltűnt karkötőt várja vissza békéscsabai gazdája
Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

Eltűnt karkötő a bazilika környékén – a család a közösség segítségét kéri

A család elmondása szerint a nő a férjétől kapott karkötőt sétáltatás közben hagyta el 13:30 és 14:00 óra körül. 

Nem csupán anyagi értéke van, hanem érzelmi is, hiszen a férjemtől kaptam

– írta a bejegyzésben. Az elvesztett ékszert csak később vették észre, amikor már nem volt a közelükben.

A történethez tartozik, hogy a séta idején mögöttük haladt egy férfi kerékpárral, aki a földet nézve, lassan haladt, majd miután „megtalálta, amit keresett”, szó nélkül továbbment. „Szomorú, hogy az emberekben nincs annyi tisztesség, hogy megkérdezzék, nem az előtte haladó vesztett-e el valamit” – fogalmazott az anya.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A család bízik benne, hogy a történetet látja az a férfi – vagy valaki, aki látta az esetet – és a karkötő visszakerülhet. A bejegyzésben felhívják a figyelmet, hogy a karkötőt Békéscsabára várják vissza. 

Minden segítséget köszönünk, még egy apró információ is sokat jelenthet

– írták.

A kommentelők is megosztották saját sztorijukat

— Pont ma olvastam, hogy találtak egy telefont a Bazilikánál, és meglett a tulaj is - írta az egyik hozzászóló.

— Én az élelmiszer boltban hagytam el a pénztárcámat, amiben a fizetésem volt. Mikor vissza mentem, már vártak, és mikor megmondtam milyen színű, meg is kaptam. De volt olyan is, hogy amikor a biztosítóhoz mentem, egy tele brifkót találtam és rögtön oda adtam a hölgynek, hogy biztos vissza jön érte aki otthagyta - fogalmazott egy másik kommentelő a poszt alatt.

A kommentek arra is rávilágítanak, hogy még mindig élnek közöttünk olyan becsületes emberek, akik visszaadják mások elveszett tulajdonát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu