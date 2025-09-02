Megdöbbentő, mi történt az Egerben nyaraló párral, amikor a bazilikánál sétált – most a lányuk kér segítséget

Az Egerben láttam, hallottam. Facebook-csoportban vasárnap kora délután osztottak meg egy történetet, amely azonnal felkeltette a közösség figyelmét. Egy békéscsabai család értékes és érzelmi szempontból is fontos karkötőt veszített el az egri bazilika közelében, ami így eltűnt. A kommentekből kiderült, hogy hasonló esetekben gyakran előfordul, hogy az eltűnt tárgyak végül visszakerülnek – rámutatva, hogy a tisztesség és segítőkészség ma is él a közösségben.

Az eltűnt karkötőt várja vissza békéscsabai gazdája

Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

Eltűnt karkötő a bazilika környékén – a család a közösség segítségét kéri

A család elmondása szerint a nő a férjétől kapott karkötőt sétáltatás közben hagyta el 13:30 és 14:00 óra körül.

Nem csupán anyagi értéke van, hanem érzelmi is, hiszen a férjemtől kaptam

– írta a bejegyzésben. Az elvesztett ékszert csak később vették észre, amikor már nem volt a közelükben.

A történethez tartozik, hogy a séta idején mögöttük haladt egy férfi kerékpárral, aki a földet nézve, lassan haladt, majd miután „megtalálta, amit keresett”, szó nélkül továbbment. „Szomorú, hogy az emberekben nincs annyi tisztesség, hogy megkérdezzék, nem az előtte haladó vesztett-e el valamit” – fogalmazott az anya.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!