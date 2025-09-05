szeptember 5., péntek

Szomorú hír

1 órája

Parázs vita robbant ki egy elütött kutyát cserbenhagyó sofőr miatt Egerben

Címkék#cserbenhagy#gázolás#sofőr#kutya

Egy egri hölgy szívszorító bejegyzést tett közzé a népszerű, egri Facebook-csoportban. Az elütött kutya egy Tötö névre hallgató, gyönyörű pincser fiú volt.

Heol.hu

Egy egri hölgy egy szomorú bejegyzést osztott meg az „Egerben láttam, hallottam” Facebook-csoportban. Beszámolója szerint szerdán este, nem sokkal 22 óra előtt, Egerben, a négysávoson, a Rákóczi Ferenc utcán, a 44-es szám előtt elgázoltak egy kutyát. Az elütött kutya egy Tötö névre hallgató, gyönyörű pincser fiú volt.

Az elütött kutya egy Tötö névre hallgató, gyönyörű pincser fiú volt.
Az elütött kutya egy Tötö névre hallgató, gyönyörű pincser fiú volt
Forrás: Google Maps

A posztoló reméli, hogy a kutya gyilkosába legalább szorult némi bűntudat, mivel gyorsan hajtott és még csak meg sem állt segítséget nyújtani.  

Nem az én kutyusom, azt sem mondom, hogy nem a gazdi felelőtlensége! De elhajtottál segítségnyújtás nélkül!!! Ez megeshetett volna akár egy gyerekkel is!!! Sajnálom a hölgy gazdáját, aki sietett ide, de már csak a keserves sírását hallgattam! Isten veled drága Tötöke!

- írta a hölgy. 

Szinte felrobbant a kommentszekció. Többen is nem tetszésüket fejezték ki az esettel kapcsolatban, miszerint a gazdi felelőssége, hogy ne történjen meg a tragédia.

Kutyára, macskára, gyerekre is vigyázzon a gazda/szülő. Gondolom nem a portán belül haladt a sofőr.

Rosszul vagyok amikor a forgalmas utak mentén a kutyák nincsennek pórázon, gondolkodjatok már emberek!

Miért van a 4 sávoson a kutya póráz nélkül? Nehogy már a sofőr legyen a hibás mert a kutya a 4 sávoson szaladgál, mit kellett volna csinálnia? Inkább a gazdának nem kellene odaengednie, nem itt vergődni, ha ez velem történik elővettem volna a gazdát is, ha a kocsimba kárt tenne, félreértés ne essék nekem is van kettő, de nem szaladgálnak az út közepén.

Egy hozzászóló megosztotta a személyes történetét.

Nekem volt ilyen balesetem. A kutya póráz nélkül az autónak szaladt. Több mint félmilliós kár. Kutya megmaradt, rendőrt hívtam. Első kérdés ahogy kiszállt: kutyán volt póráz? Mivel nem, a kutya tulajdonosa volt a felelő

 

