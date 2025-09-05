33 perce
Parázs vita robbant ki egy elütött kutyát cserbenhagyó sofőr miatt Egerben
Egy egri hölgy szívszorító bejegyzést tett közzé a népszerű, egri Facebook-csoportban. Az elütött kutya egy Tötö névre hallgató, gyönyörű pincser fiú volt.
Egy egri hölgy egy szomorú bejegyzést osztott meg az „Egerben láttam, hallottam” Facebook-csoportban. Beszámolója szerint szerdán este, nem sokkal 22 óra előtt, Egerben, a négysávoson, a Rákóczi Ferenc utcán, a 44-es szám előtt elgázoltak egy kutyát. Az elütött kutya egy Tötö névre hallgató, gyönyörű pincser fiú volt.
A posztoló reméli, hogy a kutya gyilkosába legalább szorult némi bűntudat, mivel gyorsan hajtott és még csak meg sem állt segítséget nyújtani.
Nem az én kutyusom, azt sem mondom, hogy nem a gazdi felelőtlensége! De elhajtottál segítségnyújtás nélkül!!! Ez megeshetett volna akár egy gyerekkel is!!! Sajnálom a hölgy gazdáját, aki sietett ide, de már csak a keserves sírását hallgattam! Isten veled drága Tötöke!
- írta a hölgy.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szinte felrobbant a kommentszekció. Többen is nem tetszésüket fejezték ki az esettel kapcsolatban, miszerint a gazdi felelőssége, hogy ne történjen meg a tragédia.
Kutyára, macskára, gyerekre is vigyázzon a gazda/szülő. Gondolom nem a portán belül haladt a sofőr.
Rosszul vagyok amikor a forgalmas utak mentén a kutyák nincsennek pórázon, gondolkodjatok már emberek!
Miért van a 4 sávoson a kutya póráz nélkül? Nehogy már a sofőr legyen a hibás mert a kutya a 4 sávoson szaladgál, mit kellett volna csinálnia? Inkább a gazdának nem kellene odaengednie, nem itt vergődni, ha ez velem történik elővettem volna a gazdát is, ha a kocsimba kárt tenne, félreértés ne essék nekem is van kettő, de nem szaladgálnak az út közepén.
Egy hozzászóló megosztotta a személyes történetét.
Nekem volt ilyen balesetem. A kutya póráz nélkül az autónak szaladt. Több mint félmilliós kár. Kutya megmaradt, rendőrt hívtam. Első kérdés ahogy kiszállt: kutyán volt póráz? Mivel nem, a kutya tulajdonosa volt a felelő
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Megnyitott az új Aldi Egerben, ellepték a vásárlók az üzletet + galéria