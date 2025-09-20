Elvira néni a 93. születésnapját ünnepelte - videóval

Somfai Tiborné, mindenki Elvira nénije pénteken ünnepelte 93. születésnapját. Az eseményen részt vett dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, aki egy videóban köszöntötte Elvira nénit..

Elvira néni egy újabb nagy számot hagyott maga mögött

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

Elvire néni Kékcsén született, 1932. szeptember 22-én egy vallásos családba. Szüleitől emberséget, mások munkájának elismerését tanulta meg.

Ahogy az országgyűlési képviselő fogalmaz, nemzedékek ezreit nevelte fel. Hozzátette, mikor régen Egerben élt, elég volt annyit ráírni egy borítékra, hogy Elvira néni és a postás egyből tudta, kinek kell kézbesíteni.

Tanárnak, pedagógusnak ős típusa, aki mindenkit feltétlen szeretettel tanított

- mondta.