Építészhallgatók a Mátraalján

1 órája

Egyetemisták alakíthatják a jövőben Gyöngyös városképét

Címkék#gyöngyösi#építészeti#településkép

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közel 300 építészhallgatója formálhatja a következő félévben Gyöngyös arculatát. Az építészhallgatók gyöngyösi terveit a jövő év márciusában sorra kerülő konferencián mutatják be.

Szabó István

Leendő tervezési helyszínekkel ismerkedett a napokban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közel háromszáz építészhallgatója Gyöngyösön, adta hírül a városháza. Közlésük szerint a városházán és a Mátra Művelődési Központban tartott előadásokon, továbbá városi sétákon ismerkedtek meg Gyöngyös építészeti és történelmi értékeivel. 

Építészhallgatók ismerkednek Gyöngyössel
Forrás: gyongyos.hu      

– Az őszi szemeszterben a hallgatók négy tervezési kurzus keretében dolgoznak gyöngyösi helyszíneken. A feladatok között szerepel a belváros foghíjainak és műemlékeinek újragondolása, a Duránda melletti zsellérházas beépítés, valamint a kisvasút jövőbeli hasznosítása. Az elkészült terveket a félév során több alkalommal is bemutatják a város képviselőinek. A közös munkát 2026 márciusában Gyöngyösön zárja nagyszabású kiállítás, konferencia és könyvbemutató, ahol a hallgatók tervei teljes egészében bemutatásra kerülnek – olvasható a gyongyos.hu weboldalon.

Az építészhallgatók tervei akár meg is valósulhatnak a jövőben Gyöngyösön

A projettel kapcsolatban Szókovács Péter polgármester úgy fogalmazott, hogy az építészet nem csupán a jövő épületeinek megalkotása.

– Az építészet felelősségvállalás a közösségért, a tájért, az örökségért, Gyöngyösért. Bízom benne, hogy az önök munkái visszaköszönnek, és olyan tervek születnek, amelyek formálják városunk jövőjét – mondta a hallgatókat köszöntve Szókovács Péter.

A város építészeti örökségével a 2017-ben készült Településképi Arculati Kézikönyvben is megismerkedhet az érdeklődő. 

– Az Arculati Kézikönyv feladata, hogy segítse a településkép jövőbeli alakulását, javaslatokkal támogassa a harmonikus települési szövet megteremtését, inspirációt nyújtson a környezetalakítási folyamatokhoz, elősegítse az építéshez kötődő döntések meghozását, irányt mutasson a jövő építettőinek. Gyöngyös városa kiemelt figyelmet fordít a településkép minőségi formálására, hiszen mindenkinek érdeke, hogy esztétikus, kényelmes, ízléses és jól használható környezetben éljen. A település arculatának megőrzése, védelme kiemelten fontos, amit a város történeti épületállománya, védett településképe, nagy kiterjedésű mátrai területei tovább hangsúlyoznak – olvasható a kézikönyv bevezetőjében.

 

