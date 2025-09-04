Vajon milyen ajándékkal készülnek a gyermekeknek az Egererdő Zrt. munkatársai?

Erdészeti nyílt napot tart az Egererdő Zrt. pénteken délelőtt Egerben az Érsekkertben. Facebook-bejegyzésük szerint ajándékokat is készítenek a gyermekek számára, akik iskolai, óvodai csoportjukkal érkeznek a rendezvényre.

Vajon mi készül az erdészeti nyílt napra érkezők számára ajándékba?

Forrás: Egererdő Zrt./Facebook

Az ajándékok készítéséről fotókat is tettek fel a posztban. Vajon mi készülhet?

Az erdészeti nyílt nap tavaly nagyon népszerű volt

A tavalyi nyílt nap nagyon népszerű volt, rengeteg gyermek érkezett, hogy megismerkedjen az erdők világával, az erdészek munkájával. Mint cikkünkben írtuk, a diákok megismerkedhettek az erdei bogyós gyümölcsökkel, az erdei melléktermékekkel, hiszen az erdők a fákon és a vadonon kívül rengeteg más jóval is szolgálnak. Volt vadgazdálkodási állomás, ahol az erdei vadakat ismerhették meg jobban a gyerekek, mellette megjelent az erdészeti oktatás is, mivel kitelepült a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium is. De a famunkát is kipróbálhatták a gyerekek, hiszen a Mátraparkett standjánál a fafeldolgozás rejtelmeit ismerhették meg és egy kézi gyaluval is dolgozhattak.